Bundeshaushalt: Verbände beklagen „weniger Investitionsmittel“ für die Bahn als verabredet

ICE der Deutschen Bahn © Manfred Segerer/Imago

Verkehrs- und Bahnverbände kritisieren die Bundesregierung, zu wenig Mittel für die Bahn im Bundeshaushalt eingeplant zu haben.

Berlin in Deutschland - „Es sind deutlich weniger Investitionsmittel für die Modernisierung der Schiene eingestellt, als sie die Koalition im März verabredet hat“, kritisierte der Verband der Bahnindustrie (VDB) am Mittwoch mit Blick auf den Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt. Ebenfalls harsche Kritik gab es an Kürzungen der Mittel für den Radwegeausbau.

Der VDB lobte zwar, dass Mittel für den Erhalt der Schienenwege erhöht werden, angesichts steigender Kosten sei dies aber kaum mehr als ein Inflationsausgleich. „Zukunftsprojekte wie das Hochleistungsnetz und ein Großteil der Digitalisierung werden auf unbestimmte Zeit verschoben“, kritisierte VDB-Hauptgeschäftsführerin Sarah Stark.



Die Regierungspläne für Bahn und Rad bedeuteten einen „Abschied vom Fortschritt“, kritisierte auch der ökologisch ausgerichtete Verkehrsclub Deutschland (VCD). „Die Bahn ist das Rückgrat der Verkehrswende“, doch dafür reichten die vorgesehenen Mittel nicht aus, erklärte der bahnpolitische Sprecher des VCD, Alexander Kaas Elias. Er forderte den Bundestag zu Nachbesserungen an dem Regierungsentwurf auf.

Mit Blick auf den Radverkehr kritisierte der Fahrrad-Club (ADFC) „drastische Kürzungen“ in dem Haushaltsentwurf. Damit sei „die Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans in Gefahr“, hieß es weiter. „Von einer Ausbauoffensive für den Radverkehr, wie sie die Ampel-Koalition im März mit ihrem Modernisierungspaket beschlossen hat, kann keine Rede sein“, erklärte die ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters.



Der ADFC wies darauf hin, dass für die Radinfrastruktur kommendes Jahr nur noch 400 Millionen Euro vorgesehen sind - nach 560 Millionen Euro im laufenden Jahr und 750 Millionen Euro im Vorjahr. Die von der Verkehrsministerkonferenz geforderte Summe von jährlich einer Milliarde Euro für den Radverkehr werde weit verfehlt.



Auch die VCD-Sprecherin für Radverkehr, Anika Meenken, kritisierte die Kürzung der Mittel für den Radverkehr um rund 30 Prozent. „Wer so mit einem der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel umgeht, bringt weder die Verkehrswende voran, noch wird er den Klimazielen gerecht“, warnte sie. bk/hcy