Experten fordern schnellere Genehmigungen für Wind- und Solaranlagen

Bundeskabinett will Verfahren für Windkraftanlagen vereinfachen

Windkraftanlagen auf einem Feld © Christoph Hardt/IMAGO

Die Bundesregierung hat Gesetzesänderungen für eine Beschleunigung des Windenergieanlangen-Ausbaus auf Land und auf See beschlossen.

Berlin in Deutschland - In vielen Fällen sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen und artenschutzrechtliche Prüfungen künftig nicht mehr nötig sein, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versicherte aber, dass der Artenschutz dennoch „wichtig ist und bleibt“.

Die Gesetzesänderungen sehen vor allem vor, dass Umwelt- und Artenschutzprüfungen für Anlagen entfallen, wenn für das ausgewiesene Gebiet bereits „strategische Umweltprüfung“ vorgenommen wurde. Im Einklang mit einer entsprechenden Entscheidung der EU-Energieminister werden auch die EU-Vorgaben der Vogelschutz- und Habitatrichtlinie außer Kraft gesetzt.



Die Energieminister hatten im Dezember in einer Notfallverordnung den Weg für die Gesetzesänderungen frei gemacht. Die Bundesregierung will die entsprechenden Änderungen nun im Bundestag einbringen, damit sie rasch verabschiedet werden und in Kraft treten. Sie gelten laut BMWK für Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen und Stromnetzen, die vor dem 30. Juni 2024 begonnen werden. Auch bereits begonnene Genehmigungsverfahren profitieren.



Einige Regelungen der EU-Verordnung sind dem BMWK zufolge zudem unmittelbar anwendbar. Etwa entfallen Prüfvorgabe für das sogenannte Repowering von bestehenden Anlagen und Netzverstärkungsmaßnahmen, auch bei Solaranlagen.



Minister Habeck sprach von einem „Windausbau-Beschleuniger (...), wie wir ihn noch nicht hatten“. Er erwarte, dass die Bundesländer und die Genehmigungsbehörden den Windkraftausbau künftig „mit voller Kraft“ vorantreiben und Anlagen „zügig“ genehmigen. Zugleich werde der Artenschutz „materiell gewahrt“.



Die vom Kabinett beschlossene Gesetzesvorlage sieht demnach vor, dass Behörden dafür sorgen müssen, dass die Betreiber von Windanlagen „angemessene und verhältnismäßige Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen“ unternehmen und andernfalls „einen finanziellen Ausgleich in ein Artenhilfsprogramm leisten“. pe/bk

Experten fordern schnellere Genehmigungen für Wind- und Solaranlagen

Von der Bundesregierung beauftragte Experten haben eine starke Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Projekte erneuerbarer Energien gefordert. Eine einfache Lösung wie das pauschale Verkürzen von Zulassungsverfahren gebe es dabei jedoch nicht, erklärte am Montag die Wissenschaftsplattform Klimaschutz (WPKS). Die „Rechtssicherheit“ müsse bei der Prozessoptimierung immer im Fokus stehen.



Die Experten verweisen etwa auf den stagnierenden Ausbau von Windenergieanlagen an Land. Die Planungsverfahren dauerten hier durchschnittlich 5,3 Jahre, die Zulassungsverfahren 22,8 Monate. Schuld daran sei vor allem, dass Planungs- und Zulassungsebenen nicht ausreicht miteinander verknüpft seien und eine Standardisierung insbesondere im Artenschutz fehle.



So seien bereits bei der Planung von Windenergieanlagen anspruchsvolle Prüfungen des Naturschutzrechts erforderlich, erklärte die WPKS. „Für diese Prüfungen sind aber Kenntnisse notwendig, die erst auf der nachfolgenden Zulassungsebene - wenn ein konkretes Projekt genehmigt wird - gewonnen werden können.“



Für die Einhaltung des Artenschutzes gebe es bislang „keine handhabbaren und einheitlichen Maßstäbe“, weshalb Einzelfallprüfungen nötig seien. Diese wiederum seien „anfällig für Fehler“ und könnten lange Gerichtsverfahren nach sich ziehen.



Die Debatte um die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Windräder, Solaranlagen und Übertragungsnetze hatte im Zuge der Energiekrise an Fahrt aufgenommen. Wirtschaftsvertreter und etwa auch die FDP machen sich für eine massive Vereinfachung der Verfahren stark und verweisen vor allem auf den Aufbau von Infrastruktur zum Import von Flüssiggas - für schwimmende Terminals an deutschen Küsten waren die Umweltauflagen massiv gelockert worden.



Die WPKS, die von der Bundesregierung als Beratergremium eingerichtet worden war, sieht darin jedoch nicht die Lösung. „Grundsätzlich hat die Studie gezeigt, dass echte Beschleunigungspotenziale nicht im schlichten Abschneiden und Verkürzen von Verfahrensabschnitten liegen“, erklärte Sabine Schlacke, Co-Vorsitzende des Lenkungskreises der WPKS. Der Gesetzgeber sollte hingegen bei der Effizienzsteigerung in den Behörden ansetzen. pe/bk