Bundesländer fordern von Wissing Nachfolge-Regelung für Neun-Euro-Ticket

Die Länder dringen darauf, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zügig ein Konzept für eine Nachfolgeregelung zum Neun-Euro-Ticket vorlegt.

Bremen in Deutschland - "Wenn Minister Wissing schon im September ein Nachfolgeticket am Start haben will, sollte er jetzt schleunigst liefern", sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die Bremer Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne), den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Samstag.

Die Länder seien grundsätzlich bereit, "sich substantiell zu beteiligen", sagte Schaefer zur Finanzierung eines möglichen neuen Nahverkehrstickets. "Grundvoraussetzung für eine solche Entscheidung wären aber Fakten, die Bundesminister Wissing bisher schuldig bleibt." Es gebe viele offene Fragen: "Wie teuer wäre ein Nachfolgeticket? Gilt es bundesweit? Wie hoch soll konkret der Länderanteil sein?"



Das Neun-Euro-Ticket gilt deutschlandweit im Regional- und Nahverkehr jeweils für einen Monat. Es wurde für Juni, Juli und August eingeführt und ist Teil der staatlichen Entlastungspakete, mit denen die gestiegenen Energie- und Spritpreise für Bürgerinnen und Bürger kompensiert werden sollen.

Wissing lobt das Ticket zwar als Erfolg, sagte zuletzt aber, die Länder müssten sehen, "wie sie das finanzieren wollen". Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt eine weitere Finanzierung des Neun-Euro-Tickets oder eines Nachfolgeangebots durch den Bund strikt ab. In der Ampel-Koalition dringen vor allem die Grünen auf eine Anschlussregelung. cne/mid