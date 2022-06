Bundesnetzagentur: Datenvolumen im Festnetz und Mobilfunknetz wird immer größer

Junge Frau hört mit dem Smartphone Musik (Symbolbild) © Antonio Guillen Fernández / IMAGO

Laut Bundesnetzagentur ist das Datenvolumen im Festnetz und Mobilfunk weiter stark angestiegen - unter anderem, weil immer mehr Filme und Musik gestreamt werden.

Bonn in Deutschland - Unter anderem das durch die Corona-Pandemie bedingte veränderte Nutzungsverhalten führte dazu, dass sich das festnetzbasierte Gesamtvolumen bis Ende 2021 nochmals "deutlich" auf schätzungsweise 100 Milliarden Gigabyte steigerte, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Umgerechnet auf die einzelnen Breitbandkunden in Festnetzen entsprach dies einem durchschnittlichen Datenverbrauch von 226 Gigabyte pro Monat.

Auch das mobile Datenvolumen stieg weiter "steil" an: Ende 2020 betrug es 3,97 Milliarden Gigabyte, Ende 2021 bereits 5,46 Milliarden Gigabyte. Das entspreche einer Zuwachsrate von 37 Prozent, erklärte die Netzagentur. Die absolute Steigerung sei mit 1,485 Milliarden Gigabyte die höchste je von der Bundesnetzagentur erhobene.

Der überwiegende Teil (95 Prozent) des Datenverkehrs wurde dabei über LTE realisiert. Im vergangenen Jahr erhöhte sich das durchschnittlich genutzte Datenvolumen pro aktiver SIM-Karte und Monat gegenüber dem Vorjahr um etwa 39 Prozent auf 4,3 Gigabyte. ilo/hcy