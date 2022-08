Bundesnetzagentur: Modellrechnungen zeigen, wie Gas-Notlage verhindert werden kann

Von: Lisa Mayerhofer

Laut Bundesnetzagentur ist eine Mangellage beim Gas im kommenden Winter noch vermeidbar, auch wenn kein russisches Erdgas mehr nach Deutschland fließt. Die Modellrechnungen im Überblick.

Berlin – Die Bundesnetzagentur hält es unter bestimmten Bedingungen für möglich, dass eine Gasnotlage im kommenden Winter vermieden werden kann. Dies geht aus dem neuesten Szenarienkatalog der Behörde hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.

Bundesnetzagentur: Verbraucher müssen mindestens 20 Prozent sparen

Doch dazu müssen die Deutschen wohl noch deutlich mehr Energie sparen. Behördenchef Klaus Müller sagte, die Reduktion der Gaslieferungen aus Russland auf nur noch 20 Prozent der vereinbarten Menge habe zur Folge, dass sich der Mangel nur noch in zwei Best-Case-Szenarien verhindern lasse. „Für diese Szenarien müssen die Verbraucher aber mindestens 20 Prozent einsparen – also viel mehr als bislang“, sagte er der Welt am Sonntag. „In allen anderen Szenarien droht schon im Dezember eine Gasmangellage oder wir weisen am Ende der kommenden Heizperiode niedrige Speicherfüllstände auf.“

Bundesnetzagentur-Chef hält „Sparmaßnahmen für private Haushalte für legitim“

Zusätzlich zu Einsparungen müssten auch die Durchleitungen von Gas an Nachbarländer um 20 Prozent reduziert werden, außerdem benötige man 10 bis 15 Gigawattstunden Gas aus anderen Ländern. „Wenn wir nicht kräftig sparen und kein zusätzliches Gas bekommen, haben wir ein Problem“, sagte Müller. Private Haushalte seien im Fall einer Gasmangellage nicht vor verordneten Einschränkungen geschützt. Denkbar sei auch, nur noch das Beheizen einzelner Räume zu erlauben.

„Ich will über nichts spekulieren, weil wir diese Diskussionen noch führen“, sagte Müller. „Ich will aber deutlich sagen: Um Arbeitsplätze zu sichern, halte ich Sparmaßnahmen für private Haushalte, solange sie nicht den geschützten, lebensnotwendigen Bereich berühren, für legitim.“

Für die Modellrechnungen hat die Bundesnetzagentur drei Varianten verwendet – mit einer Versorgung durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von null Prozent, 20 Prozent und 40 Prozent. Die Behörde beschreibt dann für jede Variante die nötigen Maßnahmen bis Juni 2023, damit die Gasversorgung weiter sichergestellt ist.

Modellrechnungen zur Gas-Krise: Nord Stream 1 ist nur zu 20 Prozent ausgelastet

In einer Variante ist Nord Stream 1 dauerhaft nur zu 20 Prozent der Maximalkapazität ausgelastet, wie es aktuell der Fall ist. Um im kommenden Winter eine Gasmangellage zu verhindern, sei dann laut Bundesnetzagentur neben einer Verbrauchsreduktion um 20 Prozent auch eine Reduktion der Transitmengen in Nachbarländer um 20 Prozent nötig (siehe Abbildung).

Wie entwickelt sich die Gasversorgung? Eine Modellrechnung der Bundesnetzagentur – Variante: Nord Stream 1 bei 20 Prozent © Bundesnetzagentur

Sollen die deutschen Gasspeicher zudem am 1. Februar zu 40 Prozent gefüllt sein und soll die Versorgung auch im nächsten Winter gesichert sein, müssen dem Modell zufolge zusätzlich noch die Importkapazitäten etwa für Flüssigerdgas erhöht werden. Die ersten LNG-Terminals sollen laut Bundesregierung schon im kommenden Winter in Betrieb gehen.

Modellrechnungen zur Gaskrise: Nord Stream 1 ist zu 40 Prozent ausgelastet

Die nächste Variante zeigt: Auch positiv gerechnet ist laut Bundesnetzagentur Energiesparen angesagt. Bei einer Auslastung von 40 Prozent bei Nord Stream 1 sollten die Deutschen ihren Gasverbrauch ebenso um etwa 20 Prozent reduzieren, um eine Gasmangellage zu verhindern (siehe Abbildung).

Wie entwickelt sich die Gasversorgung? Eine Modellrechnung der Bundesnetzagentur – Variante: Nord Stream 1 bei 40 Prozent © Bundesnetzagentur

Modellrechnungen zur Gaskrise: Was passiert, wenn gar kein russisches Gas mehr kommt?

Immerhin: Selbst unter der Annahme, dass kein russisches Erdgas mehr nach Deutschland fließt, ist laut Bundesnetzagentur aber eine Mangellage im kommenden Winter noch vermeidbar. Die Transitmengen müssten dann jedoch noch weiter reduziert werden, sollte es keine Importerhöhung geben. In allen Null-Prozent-Szenarien werde es aber dann im nächsten Winter 23/24 ohne zusätzliche Gegenmaßnahmen wie etwa höhere Verbrauchsreduktionen zu Versorgungsproblemen kommen.

Wie entwickelt sich die Gasversorgung? Eine Modellrechnung der Bundesnetzagentur – Variante: Nord Stream 1 bei null Prozent © Bundesnetzagentur

Bei einer sogenannten Gasmangellage übersteigt die Nachfrage das Angebot. Nach Ausrufung der höchsten Gefahrenstufe im Notfallplan Gas würde den bestehenden Regeln zufolge die Bundesnetzagentur das dann noch zur Verfügung stehende Erdgas nach Bedürftigkeit zuteilen. (lma/dpa)