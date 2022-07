Jetzt hat Putin die Deutschen da, wo er sie haben wollte: Panikmache beim Gaspreis ersetzt nicht Handeln

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Statt Panik über steigende Gaspreise zu verbreiten, sollten die Regierungsparteien in Berlin, vor allem Grüne und SPD, dringend Signale senden, dass an Lösungen der Krise auf dem Energiemarkt gearbeitet wird. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Politik kann Handlungskraft auch simulieren – etwa, indem man täglich vor neuem Horror warnt. So hat es der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erst gestern wieder getan. „Behördenchef warnt vor Verdreifachung der Gaspreise“, getan. „Behördenchef warnt vor Verdreifachung der Gaspreise“, war in den deutschen Medien zu lesen. Habeck-Freund Müller, der vor seiner Beförderung auf den Chefsessel Grünen-Politiker war, freut’s. Verschiebt er den Handlungsdruck doch elegant von der Politik auf die Verbraucher, nach dem Motto: Sollen die doch sparen. Das nützt ganz nebenbei auch der grünen Klima-Agenda.



Angstmache darf politisches Gestalten nicht ersetzen

Verbraucher in Panik zu versetzen ist leicht. Natürlich kann und sollte jeder Einzelne durch sein eigenes Verhalten seinen Beitrag leisten, die schwierige Lage zu meistern. Aber Angstmache darf politisches Gestalten nicht ersetzen. Hieran lassen es Grüne und SPD in der Ampelkoalition leider fehlen. Sie streiten mit dem Partner FDP über Biogas und Atom, statt – wie das gern belächelte Italien – Nägel mit Köpfen zu machen. Der Kanzler und sein Wirtschaftsminister nehmen ja nicht nur die ohnehin massiv gestressten Bürger in die Pflicht, sondern auch unsere EU-Partner. Den gemeinsamen europäischen Strommarkt nämlich gedenkt das energie-klamme Deutschland anzuzapfen, wenn es im Winter – auch durch eigenes Unterlassen – zu weiteren Mangellagen kommt. Das würde auch bei unseren Nachbarn die Preise treiben. Kein Wunder, dass man in vielen europäischen Hauptstädten die Stirn runzelt über die sonderbaren Deutschen.

Klug wäre es, die Menschen auf den Ernst der Lage hinzuweisen, aber durch entschiedenes Handeln gleichzeitig das beruhigende Signal zu senden, dass man an Lösungen arbeitet. Stattdessen erschöpft sich die Politik gegenwärtig in Katastrophenrhetorik a la Müller und Habeck. Sie ist die Aufforderung an Putin, mit seiner Politik der Einschüchterung fortzufahren. Er hat die Deutschen jetzt da, wo er sie haben wollte: kopf- und planlos.