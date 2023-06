Bundesrat: Maßnahmen gegen Umgehung der geltenden Mietpreisbremse nötig

Teilen

Wohnungen (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Länder halten wirksame Maßnahmen gegen eine Umgehung der Mietpreisbremse für nötig.

Berlin in Deutschland - Ein am Freitag vom Bundesrat beschlossener Gesetzentwurf nimmt dabei besonders Vermietungen von möbliertem Wohnraum sowie Kurzzeitvermietungen ins Visier. Die Vorlage wird nun zur weiteren Beratung in den Bundestag eingebracht.

Zur Begründung des von Hamburg und Bremen eingebrachten Gesetzentwurfs hieß es, bei möbliertem Wohnraum ließen sich derzeit die Regeln zur Begrenzung der Mieten aushebeln. Grund sei, dass der Möblierungszuschlag, der auf die Nettokaltmiete aufgeschlagen wird, gesetzlich nicht geregelt ist. Daher könnten so hohe Gesamtmieten verlangt werden. Der Bundesrat will daher auch die zulässige Höhe des Moblierungszuschlags begrenzen und eine Pflicht einführen, diesen transparent auszuweisen.



Ebenso gelten zahlreiche Mieterschutzvorschriften bisher nicht, wenn Wohnraum nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet wird. Der Gesetzentwurf sieht daher vor, dass sich Vermieterinnen und Vermieter nur noch in Ausnahmefällen auf diese Klausel berufen können sollen. Damit soll auch dem Trend entgegengewirkt werden, dass Wohnraum wegen höherer Mieten bevorzugt kurzfristig vermietet wird und damit das Angebot an langfristig zu vermietenden Wohnungen sinkt. bk/hcy