Bundesregierung: Klimaneutralität soll nicht auf 2040 vorgezogen werden

Steffen Hebestreit © Bernd Elmenthaler/IMAGO

Dem Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres, die Klimaneutralität auf 2040 vorzuziehen, will die Bundesregierung nicht folgen.

Berlin in Deutschland - „Wir sind dabei, bis 2045 Deutschland klimaneutral zu machen“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Das ist eine große Anstrengung.“ Der Weg sei „schon ambitioniert und anstrengend genug“, fügte Hebestreit hinzu. „Ich sehe da nicht im Augenblick noch eine Verkürzung.“

Guterres hatte nach der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats IPCC gesagt, die reichen Länder sollten ihre Zielmarke für das Erreichen von CO2-Neutralität deutlich vorzuziehen. Derzeit sei meist das Jahr 2050 vorgesehen. Um „die Klima-Zeitbombe zu entschärfen“, sei aber eine Zielvorgabe „so nah wie möglich an 2040“ nötig.



Der Weltklimarat hatte am Montag eine umfangreiche Zusammenfassung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Ursachen und Folgen der Erderwärmung veröffentlicht. Die Berichtsautoren rechnen damit, dass die 1,5-Grad-Grenze bereits im Zeitraum 2030 bis 2035 erreicht wird, und dringen auf ein sofortiges und umfassendes Umsteuern in allen Bereichen, um die Erderwärmung einzudämmen.



Der Bericht habe noch einmal „die Dringlichkeit“ all der in Deutschland angestoßenen Maßnahmen zum Klimaschutz deutlich gemacht, sagte Hebestreit. Ein Sprecher des Bundesklimaschutzministeriums betonte, die Regierung halte „ohne Wenn und Aber“ am Ziel fest, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. cne/pw