Bundesregierung verabschiedet Gesetzesentwurf für erleichterten Einsatz von Mini-Solaranlagen

Balkonkraftwerk / Mini-Solaranlage © Robert Poorten/Imago

Die Regierung hat Voraussetzungen für den Einsatz von Mini-Solaranlagen in Wohnungen und Wohnungen in Miet- und Eigentumsverhältnissen erleichtert.

Berlin in Deutschland - Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin einen von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) eingebrachten Gesetzentwurf. Die rechtlichen Hürden für Steckersolargeräte, auch „Balkonkraftwerke“ genannt, sollen dadurch deutlich abgesenkt werden.

Künftig sollen sie als „privilegierte bauliche Veränderung“ gelten - damit hätten Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter einen Anspruch auf Zustimmung für den Betrieb ihrer Anlage durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer oder die Vermieter. „Hinsichtlich des ‚Wies‘ der Installation haben die anderen Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer ein Mitspracherecht“, erklärte das Bundesjustizministerium dazu.



Die kleinen Solaranlagen sind sehr beliebt, die Anschaffung wird in vielen Städten oder Bundesländern gefördert. Sie senken die Stromrechnung und tragen zum Klimaschutz bei. Verbraucherschützer und die Energieminister der Länder hatten eine Vereinfachung bei der Installation der Anlagen gefordert. „Wer auf dem Balkon einen Beitrag leisten will zur Energiewende, dem soll es das Recht nicht unnötig schwer machen“, erklärte Minister Buschmann.

Der nun verabschiedete Gesetzentwurf sieht außerdem die Möglichkeit virtueller Wohnungseigentümerversammlungen vor. Die Wohnungseigentümer müssten einen entsprechenden Beschluss mit Dreiviertelmehrheit fassen. Die Versammlung könnte dann auch „ausschließlich online“ stattfinden. pe/hcy