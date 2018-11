Angeblich beschlossen: Keine deutschen Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien - aber nur befristet

Die typische Merkel-Lüge, der Politik-Betrug, aus dem Segment Rüstung, in GroKo Betrugspapier gewickelt.

Hier wurden Verträge geschlossen.

Das Vertragsrecht gilt international und liefern tut die Rüstungsindustrie und nicht der Maas, die von den Laien, das Duo Internal von Berlin und schon gar nicht Merkel.

Mittels der Salamitaktik wurde nirgends so viel Recht gebrochen, das Parlament belogen, der Bürger betrügen wie aus dem Bereich Verteidigung und Bundeswehr, in den Klauen der von den Laien.

Nirgends funktioniert diese Methode mehr wie hier.

Auch die Auslandseinsätze in kleinen Portionen, da die Großen verboten wären.

Aber 10 x 100 am Parlament vor bei, ergeben auch 1000 die eindeutig verboten wären.

Die Quote ist die Paradedisziplin der Infamie, der Lüge, des Politikbetruges,