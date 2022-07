Bundestag gibt grünes Licht für Euro-Einführung in Kroatien

Der Bundestag unterstützt die Euro-Einführung in Kroatien. © IMAGO/Sascha Steinach

Der Bundestag stimmte am Mittwochabend mit großer Mehrheit dafür, Kroatien in die Währungsunion aufzunehmen.

Berlin - Der Bundestag befürwortet das Vorhaben, in Kroatien die europäische Gemeinschaftswährung Euro einzuführen. Der Adria-Staat habe die dafür notwendigen Kriterien erfüllt, heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag, den das Berliner Parlament am Mittwochabend mit großer Mehrheit gebilligt hat. Zudem habe Deutschland auch ein eigenes Interesse an «der Weiterentwicklung und Vervollständigung der Wirtschafts- und Währungsunion». Gegenstimmen gab es lediglich von der AfD: «Kroatien ist das neue Griechenland», warnte AfD-Fraktionsvize Norbert Kleinwächter.

Beim jüngsten EU-Gipfel hatten sich bereits die europäischen Staats- und Regierungschefs hinter den Vorschlag der EU-Kommission gestellt, zum Jahreswechsel den Euro in dem rund vier Millionen Einwohner zählenden Land einzuführen. Kroatien bemüht sich seit Jahren darum, die Landeswährung Kuna zu ersetzen und zum 20. Mitglied des Euro-Raums zu werden. Zuletzt übernahm Litauen am 1. Januar 2015 den Euro als offizielle Währung. (dpa)