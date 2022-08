Bundesverkehrsminister: Personenzug kann wegen Energieversorgung auch mal warten müssen

Teilen

Volker Wissing auf einem Kongress in Berlin. Der Bundesverkehrsminister äußert sich zu einem möglichen Vorrang der Energietransporte auf den Schienen. © political moments IMAGO

Falls es zu einem Vorrang der Energietransporte auf Schienen kommt, müssen sich Bahnreisende möglicherweise gedulden.

Berlin - «Wenn es dazu kommen sollte, dass wir die Priorisierung der Kohletransporte aktivieren müssen, dann kann es dazu kommen, dass am Ende auch ein Personenzug warten muss, denn die Versorgung der Kraftwerke ist voranging», sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. «Faktisch ist es so, dass der Personalverkehr auf eine stabile Energieversorgung angewiesen ist. Ohne eine stabile Energieversorgung fährt auch kein Personenzug, der braucht auch Strom, und deswegen ist es auch im Interesse des Personenfernverkehrs bei der Bahn, dass die Kraftwerke mit Energie versorgt werden», sagte der FDP-Politiker.

Mit Blick auf das Niedrigwasser im Rhein sagte Wissing in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv: «Der Klimawandel ist voll bei uns angekommen.» Bei den niedrigen Wasserständen falle die Binnenwasserstraße weitgehend aus, «das trifft uns hart». Auch wenn Trockenheit und niedrige Wasserstände künftig anhalten werden, sieht er die Binnenschifffahrt jedoch nicht vor dem Aus: «Wir müssen darauf reagieren und die Binnenwasserstraßen weiter ausbauen.» Aktuell müsse man auf andere Transportmittel zurückgreifen. «Wir sind jetzt sehr auf die Schiene angewiesen. Die muss jetzt zusätzlich große Kapazitäten leisten.»

Eine vom Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium in Berlin erarbeitete Rechtsverordnung sieht vor, dass im Schienenverkehr Transporte von Mineralöl, Gas, Kohle und Transformatoren vorübergehend Vorrang bekommen sollen. Damit soll die Energieversorgung in Deutschland gesichert werden. (dpa)