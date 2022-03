Bundesverkehrsminister will für schnelleres Internet sorgen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing © Michael Kappeler / dpa

Der Ausbau von Festnetz-Internet soll deutlich schneller vorankommen als bisher. Dafür möchte Bundesminister Volker Wissing (FDP) sorgen.

Berlin - Bis Ende 2025 soll bei mindestens der Hälfte der Haushalte und Unternehmen in Deutschland Glasfaser bis in die Wohnungen verfügbar sein, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Strategiepapier des Ministeriums hervorgeht. Das sei ein ambitioniertes Vorhaben, sagte Wissing. Zum Jahresbeginn lag der Glasfaser-Anteil nur etwa bei einem Fünftel, wie aus einem Bericht der Bundesnetzagentur hervorgeht - als versorgt galten 8,9 Millionen Haushalte, von denen allerdings nicht einmal ein Drittel das Glasfaser nutzte und entsprechende Verträge hatte - der Rest verzichtete darauf. In der Internetbranche spricht man von «FTTH», also «Fiber to the Home». Solche Anschlüsse ermöglichen eine sehr schnelle und stabile Übertragung.

Das Strategiepapier zeigt Wege auf, wie der Gigabit-Ausbau beschleunigt werden kann. «Wir bauchen schnelle unbürokratische Lösungen», sagte der Bundesminister. Ein Kernpunkt ist die Verkürzung von Genehmigungsverfahren, die nach Auffassung der Internetbranche bisher viel zu lange dauern. Die Verfahren sollen dem Papier zufolge vereinfacht und digitalisiert werden - Papierkram soll der Vergangenheit angehören. Zudem stellt das Bundesministerium zur Debatte, ob es nicht möglich sein soll, dass Telekommunikationsfirmen schon vor der Baugenehmigung loslegen können. Damit greift das Ministerium eine Forderung aus der Branche auf. Die Logik dahinter: Am Ende der langwierigen Genehmigungsverfahren bekommen die Internetfirmen in den allermeisten Fällen ohnehin grünes Licht - die lange Wartezeit hätte man sich also schenken können.

Wissing: Ziel ist Top-Versorgung bei digitaler Infrastruktur

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Deutschland zu einem «Vorreiterland» bei der digitalen Infrastruktur machen. Wissing sagte am Donnerstag in Berlin, es gebe die Chance, andere Länder, die Deutschland heute voraus seien, zu überholen. Dazu müsse man Lücken etwa im Mobilfunk schließen. So solle es möglich sein, in Zügen störungsfrei zu telefonieren und zu arbeiten. Er erwarte signifikante Fortschritte von der Deutsche Bahn. Wissing stellte Eckpunkte einer Gigabit-Strategie vor. Man wolle umstellen auf eine klare Glasfaserstrategie, sagte der Minister. Der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, Bernhard Rohleder, sagte, die Netze in Deutschland seien besser als ihr Ruf - aber sie seien bei weitem noch nicht so gut, wie sie sein müssten und sein könnten.

Die Eckpunkte sehen auch vor, über Änderungen im Baurecht auf Länderebene das Ausbautempo zu erhöhen. Wissing forderte die Bundesländer auf, bis Ende 2022 entsprechende Gesetzesänderungen vorzunehmen. In Betracht komme etwa eine Freistellung vom Erfordernis der Baugenehmigung unter anderem für die Errichtung mobiler Masten oder die Möglichkeit des vorzeitigen Baubeginns bis zur Erteilung einer Baugenehmigung. Rohleder sagte, auch Länder und Kommunen seien gefordert. (dpa)