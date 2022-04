Deutsche Soldaten kommen in den 3D-Bodyscanner – das steckt dahinter

Von: Franziska Schwarz

3D-Vermessung eines Soldaten in dem Bundeswehr-Projekt von Avalution © Nico Theska/Avalution GmbH

An sechs Standorten in Deutschland läuft die große Vermessung, 2500 Soldatinnen und Soldaten machen mit - am Ende soll es einfacher sein, sie passgenau auszurüsten.

Kaiserslautern - Pro Jahrzehnt werden die Menschen im Durchschnitt einen Zentimeter größer. Das zeigt die Statistik - und schließt auch die Bundeswehr mit ein. Passt dann deren Bekleidung und Ausrüstung im Laufe der Zeit noch? Ein Pilotprojekt geht dieser Frage nach, und zwar mit digitalen Mitteln.

Beauftragt damit ist der Dienstleister Avaluation aus Kaiserslautern. Seit Anfang Januar - also vor Eskalation des Ukraine-Konflikts - vermisst er die Körpermaße und Körperformen von 2500 Bundeswehr-Angehörigen. Nicht mit dem Maßband, sondern mit 3D-Bodyscannern. Das Projekt soll bis 2024 laufen.

Körpermaße in der Bundeswehr: 3D-Scanner vermessen Soldatinnen und Soldaten

Soldatinnen und Soldaten von Marine, Luftwaffe, Heer, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst sollen so „eine valide, umfängliche und aktuelle Datenbasis“ liefern, heißt es in der Avaluation-Pressemitteilung.

Außerdem sollen die 3D-Daten helfen, um Avatare zu erstellen. Sie sollen bei der Entwicklung von zum Beispiel Fahrzeugen helfen, sie vorab auf Bedürfnisse zu testen. Denn sowohl kleine wie große, starke wie schmale Menschen müssten in der Lage sein, mit ihrer Ausrüstung in diesen Fahrzeugen optimal klarzukommen, teilte das Avaluation mit.

30 Minuten für den Körperscanner - neues Bundeswehr-Projekt für Ausrüstung

Aber was bedeutet das Projekt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Der Scanner erfasst sie in vier Körperhaltungen „berührungslos und dreidimensional“. Neben ihren Körpermaßen werden auch soziodemografische Angaben in einem digitalen Fragebogen erfasst, etwa zum familiären Hintergrund, der Verwendung innerhalb der Bundeswehr, der sportlichen Betätigung und Tragepräferenzen bei der Bekleidung. Das Ganze dauere weniger als eine halbe Stunde.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte Mitte März angekündigt, ihr Ziel sei „eine vollausgestattete Bundeswehr, die uns und unsere Bündnispartner zuverlässig schützt“. Das Bundeskabinett hatte zuvor das geplante 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr auf den Weg gebracht. Aus ihm könnte auch mit „hoher Priorität“ die persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten verbessert werden, so Lambrechts Ministerium. (frs)