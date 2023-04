Cannabis wird legal: Konsum, Anbau und Verkauf - Das plant die Ampel

Gesetzentwurf

Die Bundesregierung will Cannabis in Deutschland legalisieren. Was Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir planen.

Berlin – Es war ein Versprechen im Koalitionsvertrag: die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Nachdem die Legalisierung wegen Corona und der Ukraine auf die lange Bank geschoben werden musste, kommt jetzt wieder etwas Bewegung in die Sache. Die Eckpunkte für die geplante Legalisierung werden heute (12. April) in Berlin von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) vorgestellt.

Neue Eckpunkte der Ampel: Keine Cannabis-Shops mehr geplant

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP noch verabredet, die „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Doch ganz so einfach ist es wohl doch nicht, da man in der Koalition befürchtet, dass das Vorhaben von der EU gestoppt werden könnte. „Eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar“, sagte kürzlich auch der Parteivorstand der SPD.

+ Cannabis soll in Deutschland legalisiert werden. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein paar Schritte auf dem Weg zur vollständigen Legalisierung sollen nun doch möglich sein. Sie wird wohl weniger umfassend sein als das, was Lauterbach noch im vergangenen Herbst vorgestellt hatte. Die neuen Eckpunkte sind:

Maximal 25 Gramm „Genusscannabis“ zum Eigenkonsum sollen straffrei sein. Ursprünglich waren 30 Gramm geplant. Aktuell liegt die Eigenbedarfsgrenze, die straffrei bleiben kann, in den meisten Bundesländern bei zwischen 6 und 10 Gramm.

„Drei weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person“ sollen im Eigenanbau erlaubt sein.

Es wird wohl keine lizenzierten Cannabis-Shops geben, in denen Personen über 18 Jahren ihr Gras kaufen können. Stattdessen sind sogenannte „Cannabis-Scoial-Clubs“ im Gespräch. In solchen Vereinen könnten sich Mitglieder mit Cannabis-Produkten aus eigenen Anbau versorgen. Nach dpa-Informationen könnten dort maximal 25 Gramm auf einmal und höchstens 50 Gramm pro Monat an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Nicht-Mitglieder können kein Cannabis bekommen.

Eine Abgabe in lizenzierten Geschäften ist verschiedenen Berichten zufolge nur noch wissenschaftlich begleitet in regionalen Modellprojekten geplant. Da würde sich allerdings die Frage stellen, wie Cannabis-Tourismus innerhalb Deutschlands unterbunden werden soll.

Auf einer Pressekonferenz um 11.30 Uhr in Berlin sollen weitere Details genannt werden.

In der Cannabis-Wirtschaft hofft man seit langem auf einen Boom durch eine mögliche Legalisierung in Deutschland: Von Herstellern von Cannabisöl-Verdampfern über Firmen, die sich auf Saatgut und Gewächshausbeleuchtung spezialisiert haben, bis hin zu Herstellern von Arzneimitteln auf Cannabis-Basis hoffen viele auf gute Geschäfte. Ob sich Deutschland als Investitionsstandort bei diesen Plänen lohnen wird, muss nun ausgewertet werden.

Aktuelle Lage: Das sind die Gesetze zum Cannabis in Deutschland

Aktuell ist der Besitz, Konsum und Handel von Cannabis in Deutschland strafbar. Laut Betäubungsmittelgesetz droht bei Verstoß eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Allerdings gibt es auch sogenannte Eigenbedarfsgrenzen, bis zu denen die Staatsanwaltschaft entscheiden kann, von einer Bestrafung abzusehen. Dabei handelt es sich um so geringe Mengen Cannabis, dass sich das Verhältnis von Aufwand und Ertrag für den Staat kaum lohnt. Die Eigenbedarfsgrenzen sind von Bundesland zu Bundesland abweichend:

Berlin und Bremen: 15 Gramm

NRW, Rheinland-Pfalz und Thüringen: 10 Gramm

Alle anderen Bundesländer: 6 Gramm

Wann soll Cannabis legal werden?

Befürworter der Cannabis-Legalisierung hoffen auch auf Hinweise, wann ein Gesetz zur Legalisierung stehen könnte. Bisher gibt es keine Informationen dazu. Experten und Expertinnen erwarten jedoch keine Legalisierung vor 2025. (mit Material von dpa)

