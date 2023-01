Früherer VW-Vorstand Carl Hahn stirbt im Alter von 96 Jahren

Von: Johannes Nuß

Der frühere VW-Vorstandsvorsitzende Carl Hahn ist laut übereinstimmenden Medienberichten am Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben. © Sebastian Gollnow/dpa/Archiv

Der frühere VW-Vorstandsvorsitzende Carl Hahn ist laut übereinstimmenden Medienberichten am Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben.

Wolfsburg – Der ehemalige VW-Manager Carl Hahn ist tot. Wie das ZDF und die Tageszeitung Welt übereinstimmend berichten, soll Hahn am Samstag, 14. Januar 2023, im Alter von 96 verstorben sein.

Hahn war von 1982 bis 1993 als Vorstandsvorsitzender für den Autobauer tätig und war maßgeblich am Aufbau des China-Geschäfts sowie der Globalisierung des Konzerns mitbeteiligt. Damit machte Hahn VW zur Nummer eins in Europa. Hahn sei friedlich zu Hause in Wolfsburg (Niedersachsen) eingeschlafen. Der am 1. Juli 1926 in Chemnitz geborene Manager hatte in seiner Zeit als Chef von Volkswagen (VW) die Grundlagen für den Weltkonzern gelegt.

Eine seiner größten Errungenschaften im Konzern war die Übernahme von Seat im Jahr 1986, der dritten Marke im Konzern. Hahn war Vorbereiter der Übernahme des tschechischen Autobauers Skoda in 1990er Jahren, als er 30 Prozent in den VW-Konzern integrierte. Später stockte VW seine Anteile auf 100 Prozent auf.

Vor seinem Aufstieg zum VW-Chef hatte Hahn ab 1973 den Reifenhersteller Continental geleitet. Zuvor hatte er für Volkswagen den Käfer in den USA groß gemacht. Noch in hohem Alter hatte sich Hahn mit seiner Stiftung für frühkindliche Bildung eingesetzt. Die Trauerfeier findet nach Informationen der Welt am 24. Januar in Wolfsburg statt.