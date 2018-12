Es wird konkreter: Diese beliebte Schuhkette wird es in Deutschland bald nicht mehr geben

Reno hat ernst gemacht: Die Schuhkette CCC mit 80 Filialen verschwindet vom deutschen Markt. Die Läden werden aufgekauft, Schuhe wird es dort in Zukunft aber weiterhin geben.

Update vom 2. Dezember 2018: Die strategische Partnerschaft der deutschen Schuhhändler HR Group und des polnischen Schuhfilialisten CCC ist nun offiziell. Reno ist eine Tochtergesellschaft der HR Group. Diese übernimmt die 80 deutschen Filialen, wofür CCC eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent erwirbt. Das geht aus einer Pressemitteilung der HR Group hervor. Der Kaufpreis werde demnach nicht öffentlich gemacht.

„Wir verfolgen das Ziel, die HR Group als maßgeblichen Akteur im deutschen und europäischen Schuhmarkt weiter voran zu bringen. Unser Partner CCC ist ein erfolgreicher und dynamisch wachsender Schuhfilialist mit Schwerpunkt im osteuropäischen Raum. Durch die Bündelung des Know hows und der Nutzung der jeweiligen Stärken beider Unternehmen sehen wir ein großes Potential für nachhaltiges Wachstum in Europa“, sagt Peter M. Wolf, Geschäftsführender Gesellschafter und CEO der HR Group.

Über die potenziellen Folgen hatten wir bereits berichtet: Reno übernimmt zunächst die Belieferung der CCC-Filialen, dann sollen nicht rentable Standorte geschlossen und die Verbleibenden in Reno umbenannt werden.

Schuhkette CCC wird es in Deutschland bald nicht mehr geben - So geht es jetzt weiter

Berlin - Die beliebte Schuhkette CCC aus Polen verschwindet vom deutschen Markt, wie textilwirtschaft.de berichtet

Wie chip.de unter Berufung auf den Artikel schreibt, habe der seit 2013 in Deutschland vertretene Konzern CCC sogar einen Ausbau auf über 1000 Geschäfte in Deutschland geplant. Das Konzept der Kette ist, Markenschuhe in hoher Qualität günstig zu verkaufen. Nach zehn Jahren auf dem deutschen Markt schreibt das Unternehmen nun jedoch rote Zahlen: Demnach habe CCC ein Umsatzminus von 12,3 Prozent im ersten Halbjahr 2018 verzeichnet.

Reno übernimmt CCC-Filialen

Die Schuhkette Reno übernehme das Geschäft, berichten verschiedene Medien: Zuerst die Belieferung, dann sollen nicht rentable Filialen geschlossen und die Verbleibenden in Reno umbenannt werden. Dabei übernehme Reno auch einen Teil der Kosten für die Schließung der Verlust-Läden, berichtet immobilien-zeitung.de. Über den Kaufpreis werde noch verhandelt.

