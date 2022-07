CDU-Generalsekretär will Wohnungswechselbonus für Senioren

CDU-Generalsekretär Mario Czaja will Senioren den Wechsel in kleinere Wohnungen zu erleichtern.

Berlin in Deutschland - "Es gibt ein grundsätzliches Verteilungsproblem", sagte Czaja dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Viele würden gerne in kleinere Wohnungen umziehen, finden aber nur welche, die deutlich teurer sind als ihre bisherige größere Wohnung. Kommunale Anbieter und Genossenschaften sollten einen Wohnungswechselbonus für ältere Menschen einführen", schlug er vor.

Die Unternehmen müssten dabei sicherstellen, dass die neue Netto-Quadratmeter-Miete sich an der bisherigen orientiert, sagte Czaja weiter. Zudem solle die öffentliche Hand bei den Umzugskosten für Senioren helfen. "Diese Hilfe sollte nicht höher sein als die Mietersparnis von drei Monaten. Damit würde Wohnraum für Familien frei und Senioren könnten Kosten sparen", sagte der CDU-Generalsekretär. ilo/cha

Bericht: Lindner verhinderte Vorstellung von Hilfsprogramm für Geringverdiener



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat laut einem Bericht der "Bild" die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplante Vorstellung eines neuen Hilfsprogramms für Geringverdiener verhindert. Scholz habe das Ausgabenpaket im Umfang von rund fünf Milliarden Euro am Freitag vorstellen wollen, berichtete die Zeitung am Montag unter Verweis auf Koalitionskreise. Lindner habe sich jedoch gegen die Pläne gestellte, woraufhin Scholz keine konkreten Angaben zu neuen Hilfen habe machen können.

Lindner will demnach mit Blick auf die Schuldenbremse im nächsten Jahr zusätzliche Ausgaben verhindern. Im Bundesetat gebe es kaum weiteren Spielraum für zusätzliche Ausgaben, habe der Finanzminister argumentiert, berichtete die "Bild".



Scholz hatte am Freitag ein Rettungspaket für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper angekündigt, wodurch mittelfristig die Gaspreise für Verbraucher weiter ansteigen werden. Als Ausgleich stellte der Kanzler weitere Entlastungen für Bürger und Unternehmen in Aussicht. Unter anderem kündigte er eine "große Wohngeldreform" an, wodurch der Kreis der Wohngeldberechtigten erweitert werden soll. pe