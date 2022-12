Cewe: Yvonne Rostock übernimmt 2023 die CEO-Funktion

Fotogroßlabor der Cewe Color AG & CO OHG. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Cewe, der Fotodienstleister, soll zum 1. März endlich eine neue Führung bekommen.

Oldenburg - Vorstandschef Christian Friege werde das Oldenburger Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Friege war seit Juli 2017 Vorstandsvorsitzender. Seine Nachfolgerin an der Spitze der Cewe Color Stiftung und damit der Cewe-Gruppe werde zum 1. März die Managerin Yvonne Rostock. In der Übergangszeit sollen die Mitglieder des Vorstands das Unternehmen gemeinschaftlich führen.

Bereits im September hatte Cewe mitgeteilt, dass Rostock spätestens zum 1. April 2023 die CEO-Funktion und die Gesamtverantwortung für den Vertrieb der Cewe-Gruppe übernehmen und damit die Nachfolge von Friege in diesen Funktionen antreten werde. Den damaligen Angaben zufolge ist Rostock seit Anfang 2019 Managing Director beim Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty. Zuvor habe sie fast zwei Jahrzehnte in Managementfunktionen im In- und Ausland für L‘Oréal gearbeitet. Ihre Karriere habe sie 1998 bei Henkel begonnen.

Um die Zukunft des bisherigen Chefs Friege hatte es jedoch Streit gegeben: So hatte das einflussreiche Stiftungskuratorium Frieges Vertrag aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung nicht über das Jahresende hinaus verlängert. Nach Bekanntwerden der Entscheidung kritisierte das Kuratorium den Manager öffentlich und warf ihm Versäumnisse bei der Frauenförderung vor. Der Erbe des Firmengründers und Destinatär der Neumüller-Stiftung, Alexander Neumüller, machte allerdings Gebrauch von einer Sonderregelung und berief Friege über das Vertragsende hinaus in den Vorstand. Diese Entsendung wird Friege nun nicht wahrnehmen. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller Cewe Color Stiftung die Geschäfte der im SDax börsennotierten Cewe Stiftung & Co KGaA. (dpa)