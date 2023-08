Chaotische Szenen an Geldautomaten in Irland wegen Panne

Statt maximal 500 Euro konnten Kunden in Irland wegen einer Panne vorübergehend mindestens doppelt so viel Geld an Automaten abheben. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Lange Schlangen und an einigen Geldautomaten kein Bargeld mehr. Eine Technikpanne hat in Irland schlussendlich sogar zu Polizeieinsätzen vor Banken geführt.

Dublin - Ein technischer Fehler bei der Bank of Ireland hat teils zu chaotischen Szenen an Geldautomaten in Irland geführt. Statt maximal 500 Euro konnten Kunden in dem EU-Land wegen der Panne vorübergehend mindestens doppelt so viel Geld abheben, wie die Zeitung „Irish Times“ berichtete.

In sozialen Medien waren Fotos von langen Schlangen an Geldautomaten zu sehen, an einigen Maschinen ging das Bargeld aus. Die Polizei teilte mit, es gebe eine „ungewöhnliche Aktivität“ an einigen Geldautomaten im Land. An manchen Standorten hätten Beamte die Menschen von Abbuchungen abgehalten, berichtete die „Irish Times“.

Die Bank entschuldigte sich für Probleme beim Online-Banking und in der App. Die Systeme funktionierten nun wieder, teilte das Institut am Mittwochmorgen mit. Zuvor hatte die Bank of Ireland betont, dass alle Beträge vom Konto abgebucht würden, auch wenn der Kontostand nicht zu überprüfen sei. „Wir sind uns bewusst, dass Kunden möglicherweise nicht in der Lage sind, ihr Guthaben zu überprüfen, aber sie sollten nicht abheben/überweisen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Überziehung besteht“, hieß es. dpa