Check24: Wohngebäudeversicherung wird teurer

Wohngebäudeversicherung wird teurer

Nach Daten des Onlineportals Check24 wird wegen hoher Schäden durch Naturgefahren und steigender Baupreise auch die Wohngebäudeversicherung teurer.

München - Wegen hoher Schäden durch Naturgefahren und steigender Baupreise wird nach Daten des Onlineportals Check24 auch die Wohngebäudeversicherung teurer. Im kommenden Jahr würden die Beiträge um rund 15 Prozent steigen, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstag mit. Grund sind demnach einerseits die immensen Schäden, die Hochwasser und Sturzfluten im Sommer 2021 anrichteten. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hatte die versicherten Schäden auf über 12 Milliarden Euro beziffert, davon neun Milliarden an Gebäuden, Hausrat und Betrieben.

Außerdem sind die Kosten für viele Baumaterialien rasant gestiegen. Versicherer kalkulieren ihre Preise im Wesentlichen auf Grundlage von Schadenhöhe und Reparaturkosten. Demnach hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) mittlerweile den neuen Anpassungsfaktor für die Reparaturkosten veröffentlicht. Im Ergebnis werden die Jahresbeiträge für Wohngebäude nach Check24-Berechnungen um zwei bis dreistellige Summen steigen. In zwei Modellrechnungen kalkulierten die Fachleute des Unternehmens für ein Duisburger Mehrfamilienhaus mit 230 Quadratmetern Fläche einen Preisanstieg um 310 Euro, für ein Dresdner Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern um 36 Euro.

Preis für Brennholz steigt rasant

Angesichts hoher Preise für Gas, Öl und Strom setzen viele Menschen in Deutschland auf Holz zum Heizen - doch auch das hat sich enorm verteuert. Die Preise für Brennholz und Holzpellets für Öfen und Heizungen stiegen im August um knapp 86 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Verbraucherpreise insgesamt kletterten im selben Zeitraum um 7,9 Prozent.

Gründe für die stark überdurchschnittliche Preissteigerung seien neben der gestiegenen Nachfrage auch die erhöhten Beschaffungs- und Transportkosten in der Holzindustrie, erklärten die Statistiker. Zwar ist Holz in der Krise gefragt, doch in Neubauten werden Öfen vor allem als zusätzliche Heizmöglichkeit für einzelne oder mehrere Räume genutzt, hieß es. Bei den 2021 fertiggestellten Wohngebäuden war Holz mit einem Anteil von 11,8 Prozent neben Solarthermie (13,1 Prozent) die wichtigste sekundäre Heizenergiequelle, so die Statistiker.

Als primäre Heizenergiequelle sei Holz bei neuen Wohngebäuden dagegen weniger relevant. Hier setzten Eigentümer deutlich öfter auf andere erneuerbare Energieträger wie Wärmepumpen: Während diese bei gut der Hälfte der 2021 fertiggestellten Wohngebäude zum Einsatz kamen, war Holz nur bei 3,6 Prozent der Neubauten die primäre Heizenergiequelle. (dpa)