Chef von Atommüll-Behörde kritisch im Bezug auf längere Akw-Laufzeiten

Wolfram König © Jürgen Heinrich / IMAGO

Wolfram König, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base), sieht längere Laufzeiten für die letzten Atomkraftwerke skeptisch.

Berlin in Deutschland - "In der momentanen Debatte fehlt ein zentraler Aspekt - wichtigster Maßstab im Umgang mit der Hochrisikotechnologie Atomkraft ist und bleibt die Sicherheit", sagte König den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Donnerstag. Hier würden sich zahlreiche Fragen nach der fehlenden periodischen Sicherheitsüberprüfung der noch laufenden drei Meiler - Neckarwestheim 2, Emsland und Isar 2 - stellen.

Auch die noch lange Zeit nicht gelöste Endlagerung der hochradioaktiven Atomabfälle - immerhin rund 27.000 Kubikmeter - bleibt laut König als Problem bestehen. "Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima haben uns die Zerstörungskraft dieser Energieform gezeigt, und neue Bedrohungsszenarien in Form von kriegerischen Aktivitäten haben wir nahezu live in der Ukraine gerade miterleben müssen", sagte König weiter. Diesen Gefahren zu begegnen und sie weitestmöglich auszuschließen, sei von "überragender Wichtigkeit". Das Base ist die deutsche Aufsichtsbehörde für den Umgang mit radioaktivem Abfall.

Die noch laufenden drei Atomkraftwerke sollen eigentlich zum 31. Dezember vom Netz gehen. Diskutiert wird nun unter anderem, ob die Meiler über dieses Datum hinaus in einem sogenannten Streckbetrieb weiter betrieben werden können. Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckart hat sich bereits für einen Streckbetrieb des bayerischen Atomkraftwerks Isar II ausgesprochen.



Kritik erntet sie dafür von ihrem Parteikollegen und früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Er rate dazu, "dass dieses bayerische Problem in Bayern gelöst wird", sagte Trittin dem "Spiegel" mit Blick auf die Energieversorgung in dem Bundesland. Dafür zu sorgen, dass dort Netzstabilität herrsche, heiße sparen.

Die nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) wollte sich am Donnerstag noch nicht zu einem möglichen Streckbetrieb positionieren. Es sei "richtig", dass jetzt ein weiterer Stresstest der Kraftwerke vorgenommen werde, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Auf Basis der dort gewonnenen Fakten könne dann entschieden werden. Die "strukturelle Antwort" auf die aktuelle Energiekrise sei jedoch ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. awe/cne