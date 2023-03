Chefvolkswirt warnt im Bankenbeben: „Nervosität an den Märkten bleibt hoch“

Von: Andreas Höß

Teilen

Ein Börsenteilnehmer schaut auf den schwächelnden Dax „.Zunächst wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben“, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. © Boris Roessler/dpa

Wird die EZB trotz der Pleite der Silicon Valley Bank am Donnerstag weitere Zinserhöhungen verkünden? Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, erklärt im Interview die Auswirkungen des Bankenbebens.

Frankfurt/München – Seit die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA in die Pleite geschlittert ist, sind Bankaktien weltweit massiv unter Druck. Plötzlich sehen Anleger Zinserhöhungen für die Finanzbranche auch als Risiko. Werden die Notenbanken die Zinsen deshalb doch nicht so stark anheben wie geplant? Und was heißt das für die Börsen? Das hat der Münchner Merkur Jörg Krämer gefragt, den Chefvolkswirt der Commerzbank.

Jörg Krämer über SVB-Kollaps: „Die Bankenaufseher in den USA müssen sich die Frage stellen, wie sie das haben übersehen können“

Herr Krämer, in den USA ist die Silicon Valley Bank (SVB) in Schieflage geraten. Auch die Skepsis gegenüber US-Regionalbanken wächst. Wieso?

Die SVB hatte viel Geld von jungen Technologiefirmen eingesammelt und es in US-Anleihen angelegt. Wegen des Zinsanstiegs haben diese Anleihen massiv an Wert verloren. Normalerweise sichern sich Banken gegen solche Zinsänderungsrisiken ab. Bei der SVB war das aber kaum der Fall. Viele Anleger befürchten nun, dass andere US-Regionalbanken denselben Fehler gemacht haben.

Wieso hat die SVB die Risiken nicht abgesichert?

Das weiß ich nicht. Die Bankenaufseher in den USA müssen sich die Frage stellen, wie sie das haben übersehen können. Es ist unüblich, solche Risiken nicht abzusichern.

Besteht die Gefahr, dass auch viele Großbanken solche Absicherungen unterlassen haben?

Die Investoren wissen nicht genau, in welchem Umfang sich die vielen US-Regionalbanken gegen Zinsrisiken geschützt haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Fälle bekannt werden. Aber ich glaube nicht, dass das eine Krise des gesamten amerikanischen Bankensystems wird. US-Großbanken sichern sich normalerweise gegen solche Risiken ab.

Können die US-Behörden verhindern, dass Kunden panisch ihr Geld von US-Banken abziehen?

Die US-Behörden haben entschieden eingegriffen. Sie haben die Einlagen der beiden Banken komplett garantiert, sogar über die gesetzliche Obergrenze von 250.000 Dollar je Einleger hinaus. Außerdem hat US-Präsident Joe Biden faktisch die Einlagen bei allen Banken garantiert. Darüber hinaus hat die US-Notenbank Fed den US-Banken sehr günstige Kreditlinien zur Verfügung gestellt. Sie können nun Anleihen als Sicherheiten einreichen, ohne dass dabei deren Kursverluste berücksichtigt werden. Das ist eine sehr große Hilfe für die betroffenen US-Banken.

Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. © Connerzbank AG

Muss die US-Fed auch ihre geplanten Zinserhöhungen absagen, damit die Wertpapierportfolios der Banken nicht noch weiter unter Wasser kommen?

Wenn die Stabilität des US-Bankensystems wirklich in Gefahr wäre, würde sie das sicher tun. Deshalb haben die Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen radikal zurückgeschraubt, viele rechnen sogar mit Zinssenkungen statt weiteren Zinserhöhungen. So etwas sieht man selten.

Was bedeutet das für den US-Zinsentscheid in der kommenden Woche

Die Fed dürfte die Zinsen nicht wie noch vor einer Woche allgemein erwartet um einen halben Prozentpunkt erhöhen. Sofern die Schwierigkeiten der US-Banken nicht eskalieren, dürfte sie aber auch nicht komplett pausieren; der Inflationsdruck ist einfach noch zu hoch. Gegenwärtig rechne ich für nächste Woche mit einer Zinserhöhung um einen viertel Prozentpunkt.

Das heißt, die Fed nimmt bei den Zinserhöhungen den Fuß vom Gas, bremst aber nicht komplett?

Ja. Sie dürfte die Zinsen zunächst weniger stark anheben als bisher gedacht. Aber der Zinserhöhungsprozess sollte wegen der Inflation noch nicht beendet sein, sofern sich die Lage der US-Banken schrittweise entspannt.

Krämer: „Es kann sein, dass die EZB weniger erhöht als angekündigt“

Und die EZB?

Die hatte für die Sitzung am heutigen Donnerstag eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt angekündigt, außerdem ist die Inflation höher als von der EZB erwartet. Normalerweise hätte sie ihre Ankündigung sicher umgesetzt, aber die Situation ist im Moment einfach nicht normal. Deshalb kann es gut sein, dass die EZB weniger erhöht als angekündigt.

Reicht diese kleine Kursänderung schon für eine Party an den Börsen aus? Weniger stark steigende Zinsen sind ja gut für Aktien.

Jetzt geht es nicht um Zinsen, sondern um die wahrgenommenen Risiken im Bankensystem. Diese bestimmen gegenwärtig die Aktienkurse, die deshalb auch in dieser Woche regelrecht abschmierten. Wenn aber die Krise abebbt, dürften sich die Aktienmärkte erholen – selbst, wenn die Zinsen weiter steigen.

Was glauben Sie: Ist das nun ein guter Einstiegszeitpunkt für Anleger?

Aussagen zum Timing sind immer sehr schwierig, zumal jeder Anleger ein anderes Risikoprofil hat. Zunächst wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben. Wer jetzt trotzdem einsteigt, muss mögliche weitere Verluste aushalten können. Auf der anderen Seite sollten sich die Aktienmärkte mittelfristig erholen, wenn sich die Lage bei den Finanzwerten wieder entspannt. Für risikobereite Anleger, die dieses Szenario teilen, kann ein schrittweiser Einstieg bei niedrigeren Kursen jedoch sinnvoll sein.

Interview: Andreas Höß