Chefwechsel bei Toyota

Teilen

Toyota-Logo © Beata Zawrzel/IMAGO

Toyota bekommt einen neuen Chef.

Toyota in Japan - Toyota kündigte am Donnerstag überraschend an, dass der langjährige Chef des Konzerns und Enkel des Firmengründers, Akio Toyoda, die Geschäftsführung zum 1. April an Markenchef Koji Sato übergibt. Der 66-jährige Toyoda wird Chef des Verwaltungsrates von Toyota.

Toyoda führt den Autokonzern seit 2009, er war damals der jüngste Chef, den Toyota je hatte. Er ist der Enkel von Unternehmensgründer Kiichiro Toyoda. Sein Vater Shoichiro Toyoda leitete den Autokonzern in den 80er und 90er Jahren.



Der 53-jährige Sato ist seit Januar 2021 Chef der Marke Toyota. Außerdem leitet er das Geschäft der Luxusmarke Lexus. ilo/kbh