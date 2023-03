Institut: E-Auto-Produktion in Deutschland steigt auf 1 Million

Drei Viertel der in Deutschland produzierten vollelektrischen Fahrzeuge gingen ins Ausland, so Werner Olle vom Automotive Institut der TU Chemnitz.jpg © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Einer Prognose zufolge wird die Produktion von Elektroautos in Deutschland in diesem Jahr um 75 Prozent höher ausfallen als im vergangenen Jahr.

Chemnitz - Erwartet werde ein Anstieg um 75 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, sagte Werner Olle vom Automotive Institut der TU Chemnitz am Mittwoch. Gründe sind demnach, dass die Autobauer an weiteren Standorten die Produktion vollelektrischer Fahrzeuge aufnehmen, mehrere Hersteller neue Modelle in Serie bringen und bestehende Fabriken ihre Stückzahlen deutlich ausbauen werden.

Drei Viertel der in Deutschland produzierten vollelektrischen Fahrzeuge gingen ins Ausland, sagte Olle. Damit sei die Produktion erheblich von der inländischen Nachfrage entkoppelt. Bei den Neuzulassungen rechnet das Institut für Europa mit einem Zuwachs um 15 Prozent und in Deutschland um 10 bis 12 Prozent. (dpa)