Chile: Parlament billigt Arbeitszeit-Verkürzung auf 40-Stunden-Woche

Jeannette Jara © RAUL ZAMORA/ATON CHILE/IMAGO

Das Parlament in Chile hat den Weg für eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 45 auf 40 Stunden freigemacht.

Santiago de Chile in Chile - Damit machte das Land den Weg frei für eine der kürzesten Arbeitswochen in Lateinamerika und schließt sich Ecuador und Venezuela an - den aktuell einzigen Staaten in der Region, in denen die Menschen 40 Stunden in der Woche arbeiten.

Die Verkürzung in Chile soll schrittweise über fünf Jahre erfolgen - zunächst auf 44 Stunden und in drei Jahren auf 42 Stunden pro Woche. „Dies ist ein Projekt, das einen enormen Beitrag zu unserer Lebensqualität leisten wird“, sagte Arbeitsministerin Jeannette Jara.



Der linksgerichtete chilenische Präsident Gabriel Boric lobte das Projekt, das „auf bessere Lebensbedingungen für alle abzielt“. Verbesserungen wie die 40-Stunden-Woche seien „unerlässlich, um uns einem neuen, gerechteren Chile und einem erfüllteren Leben näher zu bringen“, erklärte Boric.



Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE) ist Lateinamerika die Region mit den längsten offiziellen Wochenarbeitszeiten der Welt. In Argentinien, Mexiko, Peru, Kolumbien, Bolivien und Panama beträgt die Wochenarbeitszeit 48 Stunden, in Brasilien 44 Stunden. kbh/mhe