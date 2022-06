China: Aktivitäten im herstellenden Gewerbe den dritten Monat in Folge rückläufig

Dass die Aktivitäten in Chinas Fabriken zurück gehen liegt an mehreren Faktoren (Symbolbild) © IMAGO/Li An

In Chinas herstellendem Gewerbe sind die Aktivitäten einem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Mai den dritten Monat nacheinander geschrumpft - wenn auch nicht mehr ganz so schnell.

Peking - Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Wirtschaftsmagazins «Caixin» stieg nach Angaben vom Mittwoch leicht von 46 im Vormonat auf 48,1 Punkte. Unter der kritischen Marke von 50 Punkten ist allerdings von einem Rückgang der industriellen Tätigkeit auszugehen. «Die Covid-Ausbrüche in verschiedenen Regionen belasten die Wirtschaft weiter», kommentierte der Caixin-Ökonom Wang Zhe. «Sowohl das Angebot der Produktion als auch die Nachfrage haben weiter nachgelassen.» Seit März kämpft China, das eine rigorose Null-Covid-Strategie verfolgt, gegen die größte Corona-Welle seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren.

Die Lockdowns und strikten Quarantäne-Maßnahmen in vielen Metropolen und Regionen bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft und unterbrechen die Lieferketten. Auch hat der russische Krieg gegen die Ukraine die globalen Rohstoffpreise steigen lassen, was den Preisdruck auch auf die Erzeuger in China erhöht. Am Vortag hatte bereits der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Statistikamtes ein ähnliches Bild gezeigt. Er stieg von 47,4 auf 49,6 Punkte. Der offizielle Index spiegelt stärker die Stimmung in großen und staatlichen Unternehmen wider, die mehr von den eingeleiteten Konjunkturmaßnahmen der Regierung profitieren, während «Caixin» eher das Klima in mittelgroßen oder privaten Firmen erfasst. (dpa)