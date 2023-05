Europäische Unternehmen fürchten Chinas Spionage-Ermittler – „besorgniserregende Signale“

Von: Christiane Kühl

Razzia mit TV-Kamera: Chinas Staatssender CCTV zeigt, wie Ermittler Büros der US-Unternehmensberatung Capvision durchsuchten. © Screenshot CCTV/Youtube

Chinas Reform des Anti-Spionage-Gesetzes gibt Ermittlern freiere Hand. Ausländische Firmen fürchten nun Razzien. Mehrere Beratungsunternehmen hat es bereits getroffen.

Peking/München – Die Ermittler brachten gleich ein Kamerateam mit. In einer konzertierten Razzia durchsuchten vor einigen Tagen Sicherheitsbeamte die Büros der US-Unternehmensberatung Capvision Partners in Shanghai, Suzhou, Peking, Shenzhen und anderen chinesischen Städten, befragten Mitarbeitende und kontrollierten Geräte und Bürogegenstände. In der vergangenen Woche dann entschied sich der größte Staatssender CCTV, den Beitrag zu der Razzia in den Abendnachrichten auszustrahlen. Polizisten sind in den Büros an Großrechnern oder Schreibtischen zu sehen. Der Sprecher beschuldigte die Firma, „zu einem Komplizen ausländischer Geheimdienste verkommen zu sein“.

Capvision, gegründet von früheren Investmentbankern und mit Hauptquartieren in New York und Shanghai, betreibt Chinas größtes Expertennetzwerk. Die Einnahmen der Firma stammen laut an der Hongkonger Börse eingereichten Unterlagen hauptsächlich aus der Vermittlung von Informationsgesprächen für Kunden mit diesen rund 395.000 Experten. Doch genau diese hohe Zahl Experten wurde nun zum Stein des Anstoßes.

Es sei „eine Tatsache“, dass einige Beratungsunternehmen „bewusst“ Spezialisten in zentralen und sensiblen Branchen auswählten, um ausländischen Institutionen Informationen zu liefern, kritisiert ein Kommentar des Parteiblattes Volkszeitung. China habe „null Toleranz“ für diese Praxis. Capvision habe „seinen Kunden geholfen, Experten zur Herausgabe vertraulicher Informationen zu bewegen“, so das Blatt. Und laut CCTV wurde einer der 395.000 Capvision-Experten gerade zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Chinas neues Gesetz: Ausweitung der Spionage-Definition

DerVolkszeitungs-Kommentar warnte ausländische Beratungsunternehmen, sich an Chinas Gesetze zu Spionage und Nationaler Sicherheit zu halten. Doch genau da liegt das Problem: Niemand weiß gerade, was erlaubt ist und was nicht. Peking hat Ende April sein Spionagegesetz geändert, um nicht mehr nur Staatsgeheimnisse, sondern auch sehr vage definierte „nationale Interessen“ zu schützen. Ab Juli verbietet es den Kauf oder die illegale Bereitstellung von „Dokumenten, Daten, Materialien oder Gegenständen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit“, wie die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf den Gesetzestext berichtet. Auch erleichtert die Gesetzesreform Razzien und Festnahmen ohne Gerichtsbeschluss.

Die schwammig gehaltenen Formulierungen der Reform aber lassen bewusst offen, wer ein Agent sein oder Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Das sorgt für große Verunsicherung. Firmen rätseln: Gilt etwa Due Diligence, das international übliche Unter-die-Lupe-nehmen möglicher chinesischer Geschäftspartner, demnächst als Spionage? Oder gar Marktforschung, etwa im Tech-Bereich?

Die Reform des erstmals 2014 erlassenen Spionage-Gesetz schließt zudem Cyberangriffe auf staatliche Stellen oder kritische Infrastrukturen durch „Spionageorganisationen und deren Agenten“ neu mit ein. Die Behörden können ab Juli außerdem chinesischen Bürgern die Ausreise und ausländischen Staatsangehörigen die Einreise verbieten, wenn diese in Verdacht stehen, die nationale Sicherheit zu gefährden.

EU-Handelskammer in China fordert Klarheit im Spionage-Gesetz

„Für ausländische Unternehmen wird es immer wichtiger, sich darüber im Klaren zu sein, welche Arten von Informationen sie in China sammeln und – was noch wichtiger ist – wie sie diese sammeln“, warnt das chinesische Wirtschaftsmagazin Caixin. „Die Verhaftungen und Razzien machen viele Leute nervös“, sagt eine Managerin in Shanghai, die nicht genannt werden will.

Auch die EU-Handelskammer in China zeigt sich besorgt über die weit gefassten und vagen Formulierungen in der Gesetzesänderung. „Es besteht dringender Bedarf an einer weiteren Klärung der Frage, welche Daten nach den Regeländerungen als sensibel zu betrachten sind, sowie an Leitlinien für die Umsetzung des Gesetzes“, sagt Kammerpräsident Jörg Wuttke. Andernfalls könnten in China aktive Firmen sich gezwungen sehen, vorsichtiger zu agieren – und das dürfte ihre Bereitschaft, in China Geschäfte zu machen, nicht gerade steigern.

Ohne klarere Regeln würden zudem „die lokalen Regierungen gezwungen sein, die Gesetzesänderungen selbst auszulegen – was dazu führen könnte, dass das Gesetz nur bruchstückhaft umgesetzt wird“, so Wuttke zum Münchner Merkur von IPPEN.MEDIA. Auch die US-Handelskammer AmCham in Shanghai betonte, es wäre „hilfreich“, wenn die chinesischen Behörden klarer definieren könnten, in welchen Bereichen Firmen eine Due Diligence-Prüfung durchführen können und in welchen nicht.

Erste Zielgruppe der Ermittler: Internationale Beratungsunternehmen

Bisher sind vor allem internationale Beratungsfirmen ins Fadenkreuz der vor einigen Wochen – und damit noch vor dem Beschluss der Gesetzesreform – gestarteten Anti-Spionagekampagne geraten. Es trifft vor allem US-Firmen wie Capvision, aber nicht nur. Im April beschlagnahmten Ermittler bei der US-Unternehmensberatung Bain in Shanghai mehrere Laptops und Smartphones. Im März wurde ein japanischer Mitarbeiter von Astellas Pharma in Peking wegen Spionageverdachts festgenommen. Japan verlangt seither die Freilassung des Mannes.

Ebenfalls im März schlossen die Behörden das Pekinger Büro der US-amerikanischen Due Diligence-Firma Mintz Group und nahmen alle fünf dort anwesenden chinesischen Angestellten fest. Am Montag gab zudem ein Gericht in Suzhou bekannt, den 78-jährigen US-Amerikaner John Shing-Wan Leung wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt zu haben. Details über die Vorwürfe gegen Leung nannte es nicht. Auch diese Intransparenz dürfte wenig zur Beruhigung beitragen.

Bain und Capvision äußerten sich nach den Razzien nicht im Detail, aber teilten mit, man werde mit den Behörden kooperieren. Man werde eine „führende Rolle“ bei der Regulierung der Beratungsbranche übernehmen, schrieb Capvision auf der Social-Media-Plattform WeChat – ein Statement, das entweder große Sorge oder großes Unrechtsbewusstsein widerspiegelt. Bain wiederum hat ausgewählten Mitarbeitenden in China eine Art Sabbatical angeboten, bei einer Lohnfortzahlung von 30 Prozent.

Chinas Spionage-Gesetz: Ausländische Firmen fürchten mehr Willkür

Mitgliedsfirmen der EU-Kammer waren bislang zwar noch nicht von Razzien betroffen. „Aber diese Fälle senden besorgniserregende Signale an die Wirtschaft und verstärken die Unsicherheit, mit der in China tätige Unternehmen konfrontiert sind“, sagt Wuttke. Das Geschäftsumfeld verschlechtert sich ohnehin seit einiger Zeit: durch eine wachsende Politisierung, die lange Null-Covid-Politik oder die Wachstumsschwäche der Wirtschaft. „In einer Zeit, in der europäische Unternehmen nach klaren Anzeichen für mehr Verlässlichkeit und Berechenbarkeit im chinesischen Geschäftsumfeld suchen, sind die Entwicklungen nicht dazu angetan, das Vertrauen der Unternehmen wiederherzustellen“, so Wuttke. Sie scheinen vielmehr im Widerspruch zu den jüngsten Erklärungen zu stehen, mit denen chinesische Beamte versuchen, ausländische Investitionen wieder anzulocken.

„Alle wollen, dass wir mehr investieren“, sagte Wuttke kürzlich der New York Times und beschrieb, wie chinesische Beamte den Firmenmanagern flauschige rote Teppiche ausrollten. „Es scheint ein bisschen so, als wüsste die linke Hand nicht, was die rechte tut“.