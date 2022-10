China: Corona-Ausbruch in größter iPhone-Fabrik der Welt

Iphones in einem Apple-Store (Symbolbild) © IMAGO / AFLO

Im zentralchinesischen Zhengzhou ist es in der größten iPhone-Fabrik der Welt zu einem Corona-Ausbruch gekommen.

Zhengzhou in China - Während im Internet von zehntausenden Infizierten die Rede war, sprach die Betreiberfirma Foxconn am Mittwoch von einer „kleinen Zahl“ an Corona-Fällen. „Die Auswirkungen sind kontrollierbar, die Produktion ist relativ stabil“, versicherte das Unternehmen.

In der Fabrik arbeiten rund 300.000 Menschen. Im Internet kursierten Gerüchte, wonach sich mehrere zehntausend Mitarbeiter mit Corona infiziert haben. Dies wurde von Foxconn als „völlig falsch“ zurückgewiesen. Die Produktionsziele für dieses Quartal blieben unverändert, erklärte das Unternehmen.



In China gilt noch immer eine sehr strenge Null-Covid-Politik. Lockdowns bis hin zu Betriebsschließungen wegen kleiner Ausbrüche des Coronavirus belasten die Wirtschaft. Präsident Xi Jinping hatte dennoch vor kurzem angekündigt, an der bisherigen Corona-Politik festhalten zu wollen. jes/ilo