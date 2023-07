China nimmt Europa ins Visier und schränkt Export von wichtigen Metallen ein

Polizeibeamte patrouillieren am Kai des Hafens von Changzhou, einem der wichtigsten Außenhandelshäfen in China. © IMAGO/CFOTO/NurPhoto

Peking schränkt die Ausfuhr zweier für die Herstellung von Halbleitern und E-Autos wichtigen Metalle ein - Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht das mit Sorge.

Peking – Chinesische Unternehmen müssen ab August für die Ausfuhr von Gallium- und Germanium-Produkten eine Lizenz beantragen, teilte das Handelsministerium in Peking am Dienstag mit. Die Metalle sind für die Halbleiter-, Telekommunikations- und Elektrofahrzeugindustrie von entscheidender Bedeutung – die Handelsbeschränkung trifft die Europäische Union und die USA ins Mark.

Pekings Entscheidung gilt als Vergeltungsmaßnahme des Halbleiter-Exportstopps der USA

Mit der Entscheidung wolle China die „strategischen Interessen und die Sicherheit der Volksrepublik“ wahren, hieß es in der Mitteilung des Handelsministeriums. Aus Sicht von Experten handelt es sich bei dieser Einschränkung des Außenhandels um eine Vergeltungsmaßnahme als Reaktion auf das Verbot einiger Chip-Exporte durch die USA. Vor wenigen Wochen hatte auch die EU eine neue Sicherheitsstrategie vorgestellt, die eine Überwachung der Ausfuhr kritischer Technologien vorsieht und möglicherweise einschränkt.

Über die Auswirkungen dieser Entscheidung Pekings gehen die Meinungen auseinander. Für Gallium und Germanium gebe es anders als bei anderen sogenannten Seltenen Erden durchaus Anbieter außerhalb Chinas, meinte etwa John Strand, Gründer der Beratungsfirma Strand Consult. Beschränkungen seien generell zwar Preistreiber, aber für den Rest der Welt seien die Restriktionen „keineswegs so schmerzhaft wie die US-Restriktionen der Chip-Exporte für China“, so Strand zur Nachrichtenagentur Reuters. Nicht alle Fachleute sehen das offenbar so. „China hat die US-Handelsbeschränkungen dort getroffen, wo es wehtut“, glaubt der Chef des Bergbau-Verbands in China, Peter Arkell.

Europa im Visier der Handelsrestriktionen Chinas: Was das für die Energiewende bedeutet

Bislang bezog die Europäische Union 71 Prozent ihres Galliums und 45 Prozent ihres Germaniums aus China, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete. Ein Fehlen dieser Materialien könnte in Europa den grünen Wandel, also die Umstellung auf umweltfreundliche Technologien - wie etwa Elektrofahrzeuge - verzögern, warnen Experten. Welche Auswirkungen der Mangel an Halbleitern haben kann, wurde bereits während der Corona-Pandemie deutlich, als Autobauer ihre Produktion teilweise stilllegen mussten.

Die EU hat mit dem „Chips Act“ bereits ein Programm aufgelegt, um die Ansiedlung von Halbleiter-Werken zu fördern. Dadurch soll der Weltmarkt-Anteil der Chip-Produktion bis 2030 auf etwa 20 Prozent verdoppelt werden. Dieser Versuch der Abkopplung der Lieferketten von China, war bislang nicht von Erfolg gekrönt. „Die harte Realität ist, dass der Westen mindestens ein Jahrzehnt brauchen wird, um sich von Chinas Rohstofflieferketten zu lösen, es handelt sich also wirklich um eine asymmetrische Abhängigkeit“, sagte Simone Tagliapietra, Wissenschaftlerin beim Brüsseler Think-Tank Bruegel, in einem Interview mit Bloomberg. China habe im Handelsstreit klar die Oberhand.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist sich der Gefahr offenbar bewusst. China fange mit diesen zwei Metallen an, „den Einsatz zu erhöhen“, so der Minister laut Bloomberg am Mittwoch. Falls die Volksrepublik die Exportbeschränkungen auf andere Metalle wie etwa das zur Herstellung von Elektroauto-Batterien benötigte Lithium ausweite, stehe die hiesige Wirtschaft vor größeren Problemen, warnte Habeck. Der deutsche Chip-Hersteller Infineon teilte indes auf Anfrage mit, seine Rohstoffe generell aus unterschiedlichen Regionen zu beziehen. „Derzeit sehen wir keine größeren Auswirkungen auf die Materialversorgung, die unsere Produktionskapazitäten beeinträchtigen würden.“(rtr/bme)