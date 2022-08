China: Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz im Juli hinter Erwartungen zurückgeblieben

Einkaufsstraße Wangfujing in Peking (Symbolbild)

Trotzdem zugelegt

Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsatz haben in China im Juli zwar zugelegt, allerdings nicht so stark wie erwartet.

Peking in China - Die Industrieproduktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wuchs um 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Im Juni waren es 3,9 Prozent gewesen. Der Einzelhandelsumsatz kletterte um 2,7 Prozent im Vorjahresvergleich, im Juni waren es noch 3,1 Prozent.

Die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung belaste weiterhin die Dienstleistungsbranche und dämpfe den privaten Konsum, erläuterte der Ökonom Raymond Yang von der Australia & New Zealand Banking Group. China-Spezialist Julian Evans-Pritchard von Capital Economics erklärte, auch die Probleme auf dem Immobilienmarkt schlügen auf das Konsumklima. Viele Wohnungen, für die Menschen bereits Geld gezahlt haben, werden in China derzeit nicht fertiggestellt, weil die Immobilienentwickler in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Chinas Wirtschaft war von April bis Juni nur um 0,4 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen. Das war der schwächste Anstieg seit Beginn 2020, als die Corona-Pandemie die chinesischen Wirtschaft lahmgelegt hatte und das BIP um 6,8 Prozent schrumpfte. ilo/ans