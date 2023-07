China: Wenig erfolgreiches zweites Quartal für Volkswagen und Mercedes-Benz

Die deutschen Autohersteller Volkswagen und Mercedes-Benz sind aktuell in China nicht so erfolgreich.

Wolfsburg/Stuttgart in Deutschland - Volkswagen teilte am Donnerstag mit, der Umsatz im zweiten Quartal von April bis Juni sei in allen Regionen gestiegen, außer in China. Der Umsatz von Mercedes-Benz in der Volksrepublik fiel um neun Prozent im zweiten Quartal.

Volkswagen steigerte den Umsatz insgesamt im zweiten Quartal um 15,2 Prozent auf 80,1 Milliarden Euro. Der Gewinn sank um 3,1 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro.



In China ging der Absatz im ersten Halbjahr zurück, und zwar um 1,2 Prozent. In der Volksrepublik macht Volkswagen 40 Prozent seines jährlichen Umsatzes. Finanzchef Arno Antlitz erklärte: „Mit der Einführung von Performance-Programmen bei allen Marken und strategischen Weichenstellungen in China werden wir unsere Wettbewerbsposition weiter stärken.“ VW hatte erst am Mittwoch neue Partnerschaften mit den chinesischen Herstellern Xpeng und Saic bekanntgegeben.



Mercedes-Benz verkauft ein Fünftel seiner Autos in China. Beide Autobauer sehen sich dort mit einer wachsenden Konkurrenz einheimischer Marken konfrontiert, die besonders mit Elektroautos sehr erfolgreich sind. Der Hersteller BYD etwa verkaufte im vergangenen Jahr erstmals mehr Autos in China als VW. Das Beratungsunternehmen AlixPartners schätzt, dass in diesem Jahr 51 Prozent der Autos in China von einheimischen Herstellern kommen werden, bis 2030 dann 65 Prozent.



Mercedes-Benz steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal insgesamt um fünf Prozent auf 38,2 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg sogar um 14 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.



Der Chef des französischen Herstellers Renault, Luca de Meo, sagte am Donnerstag, vor zwei Jahren sei ihm von allen Seiten vorgeworfen worden, nicht präsent in China zu sein. „Aber das wird jetzt für die Marken, die da sind, eine Herausforderung.“ China bleibe aber sehr wichtig für die Autoindustrie, vor allem für die Lieferketten für Elektroautos, betonte er.



Renault legte am Donnerstag ebenfalls Quartalszahlen vor. Der Umsatz im ersten Halbjahr lag bei 26,8 Milliarden Euro und damit rund 27 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn erreichte 2,1 Milliarden Euro - im ersten Halbjahr 2022 hatte Renault noch Verlust gemacht. ilo/pe