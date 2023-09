Chinas Autohersteller erobern die Straßen

Elektroauto von BYD (Symbolbild). © IMAGO/VCG

Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Deutschland wird jedes zweite Jahr die Autoindustrie gefeiert.

München in Deutschland - In diesem Jahr dürfte die Stimmung in München allerdings recht nüchtern bleiben. Die Verkäufe in Europa ziehen zwar wieder an, aber längst nicht so stark wie in den USA oder in Asien, und sie liegen weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Und auf dem Zukunftsmarkt Elektroautos richten sich die Scheinwerfer kommende Woche vor allem auf die lange belächelten chinesischen Hersteller.

„Die Chinesen starten ihren Angriff auf Europa“, erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Vier von zehn Ausstellern auf der Messe haben ihren Sitz in der Volksrepublik, darunter BYD, Xpeng oder Leapmotor.



Dudenhöffers Center Automotive Research errechnete, dass die Listenpreise für chinesische Elektroautos bis auf wenige Modelle bis zu 60 Prozent unter den Preisen in Deutschland liegen. Möglich macht das vor allem die hohe Anzahl der produzierten Fahrzeuge. Die Chinesen seien zudem „bei der Elektrowende weiter und werden immer innovativer“, sagte Autoexperte Stefan Bratzel dem „Handelsblatt“.



Wieder auf der IAA vertreten ist auch der US-Elektroautobauer Tesla. Das Unternehmen von Elon Musk habe lange auf dieses traditionelle Marketing verzichtet - „tut jetzt aber auch genau das“, sagt Autoexperte Matthias Schmidt. Tesla nähere sich in dieser Hinsicht den anderen Herstellern an.



Auch die deutschen Autobauer stellen auf der IAA ihre E-Modelle in den Vordergrund. In ihrem Angebot fehlen aber bislang vor allem kleinere erschwinglichere Autos.



Eröffnen wird die Messe am Dienstag, der wirtschaftlichen Bedeutung der Branche angemessen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Veranstalter erwarten bis Sonntag rund 700.000 Besucher und Besucherinnen auf dem Gelände der Messe München, wo die zahlenden Aussteller ihre „neuesten Innovationen im Bereich nachhaltiger, intelligent vernetzter Mobilitätslösungen“ präsentieren, und im sogenannten „Open Space“ in der Innenstadt, wo es kostenlose Konzerte und Diskussionen gibt. Im Englischen Garten stehen zudem Fahrräder zum Testen bereit.



Bereits die IAA im September 2021 hatte unter dem Vorzeichen der Mobilitätswende gestanden. Zuvor hatte die Automesse fast 70 Jahre lang in Frankfurt am Main stattgefunden, dort gab es 2019 massive Proteste gegen die Veranstaltung. Zudem gingen die Besucherzahlen deutlich zurück.



Protest soll es auch in diesem Jahr reichlich geben - Elektroautos hin, Test-Fahrräder her. Mehrere Aktionsbündnisse - Sand im Getriebe, No Future for IAA oder SmashIAA - haben zu „breiten Protesten“ gegen die Veranstaltung aufgerufen, die den „Interessen der klimazerstörenden Autokonzerne“ diene. Die Hersteller „drücken uns eine Mobilität auf, die nur dazu dient, Geld auf die Konten einiger weniger zu pumpen, mit immer mehr und immer größeren Autos, immer mehr Stau, immer mehr Pendeln“, sagte Luise Weil von Sand im Getriebe. Im „Mobilitätswendecamp“ zur IAA im Luitpoldpark werden rund 1500 Menschen erwartet. ilo/hcy