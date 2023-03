Chinas Präsident reist kommende Woche zu Gipfeltreffen mit Putin nach Russland

Teilen

Xi Jinping © Huang Jingwen/IMAGO

Chinas Präsident Xi Jinping reist in der kommenden Woche zu einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Russland.

Peking in China - Auf Einladung Putins werde Xi von Montag bis Mittwoch Russland einen Staatsbesuch abstatten, teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit.

Laut dem Kreml geht es bei dem Treffen vor allem um einen Ausbau der Beziehungen. Im Mittelpunkt der Gespräche würden „die Vertiefung der umfassenden Partnerschaft und der strategischen Zusammenarbeit zwischen Russland und China“, insbesondere „auf der internationalen Bühne“ stehen. Darüber hinaus würden „wichtige bilaterale Dokumente“ unterzeichnet.



Gerüchte, wonach Xi auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren wollte, bestätigte das chinesische Außenministerium zunächst nicht.



China und Russland sind enge Verbündete; seit Beginn des russischen Angriffskriegs und der westlichen Sanktionen gegen Moskau in dessen Gefolge haben sich beide Seiten weiter angenähert. Sie betonen immer wieder, ihre Zusammenarbeit sei „grenzenlos“.



Es ist der erste Besuch Xis in Moskau seit fast vier Jahren. Putin war im vergangenen Jahr zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele nach Peking gereist, kurz darauf begann die russische Offensive in der Ukraine. Beide Präsidenten trafen sich im September zudem auf einem Gipfel in Usbekistan.



Das Treffen in der kommenden Woche findet etwas mehr als ein Jahr nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine statt. China hat sich bemüht, sich als neutrale Partei in dem Konflikt darzustellen. Einige westliche Staats- und Regierungschefs halten das jedoch für wenig glaubwürdig. Sie werfen Peking vor, Moskau stillschweigend zu unterstützen.



China hatte im vergangenen Monat einen Zwölf-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgestellt. Unter anderem wurde darin zum Dialog und zur Achtung der territorialen Souveränität aller Staaten aufgerufen. mhe/ans