Chinesen geben Rekordsumme für Übernahmen deutscher Firmen aus

Glaubt denn wirklich jemand im Ernst, dass es Kuka in 5 Jahren in Deutschland noch gibt?

Wir haben schon auf sehr vielen Feldern Kompetenz an Asien verloren. So ganz viel können wir uns nicht mehr leisten.

Auch in Deutschland gibt und gab es immer gewisse Strategien zur Stärkung der hiesigen Wirtschaft. Zwar mit anderen Mitteln als in China, aber (schaut man sich Chinas Vergangenheit insbesondere in Hinsicht auf das Verhältnis zu westlichen Länern an) logischerweise auch unter komplett unterschiedlichen Ausgangsbedingungen.

Chinas erklärtes Ziel ist es nunmal, bis 2050 Technologieweltmarktführer zu werden. Daran würde auch eine Komplettabschottung Deutschlands absolut nichts ändern. Also heißt es, sich zu arrangieren und das beste herauszuholen.

Aber mir ging es eigentlich darum Begriffe wie "Verantwortungslosigkeit und Verrat" als das hinzustellen, was es ist: (ich hoffe, sie verzeihen) billige Polemik.