Chinesische Importe von russischem Öl auf neuen Höchststand gestiegen

Blick von außen auf die Zentrale von Gazprom in St. Petersburg (Symbolbild) © Alexander Demianchuk/IMAGO

Die chinesischen Ölimporte aus Russland haben im vergangenen Monat einen neuen Höchststand erreicht.

Peking in China - Die chinesischen Importe von russischem Öl haben im vergangenen Monat einen neuen Höchststand erreicht. Im Mai importierte China 9,71 Millionen Tonnen Öl aus Russland, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des chinesischen Zolls hervorgeht. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine Ende Februar des vergangenen Jahres haben sich die Einfuhren demnach nahezu verdoppelt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern mit 190 Milliarden Dollar einen neuen Rekord erreicht. Alleine im Mai erreichten die Warenströme den aktuellen Angaben zufolge nun einen Wert von 20,5 Milliarden Dollar. Bei einem Treffen im März vereinbarten die Staatschefs Xi Jinping und Wladimir Putin, das Handelsvolumen schon 2023 auf 200 Milliarden Dollar zu bringen.



Die Führung in Peking bezeichnet sich selbst als neutral im Ukraine-Konflikt. Westliche Länder kritisieren jedoch die enge Partnerschaft Chinas mit Russland. Insgesamt sind Peking und Moskau in den vergangenen Monaten näher zusammengerückt. pe/ilo

Scholz: China muss Einfluss auf Russland noch stärker geltend machen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat an die chinesische Regierung appelliert, ihren Einfluss auf Russland im Ukraine-Konflikt noch stärker geltend zu machen. Als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat „trägt China hier eine ganz besondere Aufgabe“, sagte Scholz am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Chinas Regierungschef Li Qiang in Berlin. Auch im Rahmen der G-20-Gruppe „sollten wir hierzu gut zusammenarbeiten“, sagte Scholz.



Es sei „wichtig, dass China weiter keine Waffen an den Aggressor Russland liefert“, fuhr der Kanzler nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen fort. Dankbar sei er für den gemeinsamen Standpunkt, dass es weder Drohungen mit noch einen Einsatz von Atomwaffen geben dürfe.



Zu einem möglichen Frieden in der Ukraine sagte Scholz, dieser dürfe nicht ohne Berücksichtigung der Rechte der Ukraine erfolgen, nämlich dem Recht auf territoriale Integrität und Souveränität. „Kein Land darf andere Länder als seinen Hinterhof betrachten und mit Gewalt versuchen, Grenzen zu verschieben“, sagte Scholz. „Imperialismus ist nie die Lösung.“ hcy/mt