Lobby-Eklat um Lindner und VW: Porsche-Wende - plötzlich will Blume „falsche Worte“ gewählt haben

Von: Christoph Gschoßmann, Lisa Mayerhofer

Finanzminister Christian Lindner soll Porsche-Chef Oliver Blume während der Koalitionsverhandlungen „fast stündlich auf dem Laufenden" gehalten haben.

Der künftige Volkswagen-Chef Oliver Blume soll auf einer Versammlung pikante Äußerungen zu seiner Nähe zu Finanzminister Lindner getroffen haben. Die FDP und Blume reagieren.

Update vom 24. Juli, 11.30 Uhr: Der Chef des Autoherstellers Porsche, Oliver Blume, hat sich für eine Äußerung zu einem angeblich sehr engen inhaltlichen Austausch mit FDP-Chef Christian Lindner entschuldigt.

Porsche-Chef Oliver Blume äußert sich: Kein enger Austausch mit Lindner

Er habe in einer internen Veranstaltung in Bezug auf Kontakte zum Thema synthetische Kraftstoffe „falsche Worte“ gewählt, sagte Blume der Bild am Sonntag. „Dadurch ist ein falscher Eindruck entstanden. Das tut mir leid.“ Blume soll ab September neben der Marke Porsche auch den Volkswagen-Konzern leiten.

Bild berichtet über fehlgeleitete SMS zwischen Sprechern von Lindner und Porsche

Update vom 24. Juli, 10:45 Uhr: Die Bild berichtet von einer fehlgeleiteten SMS eines Porsche-Sprechers an die Zeitung, die ursprünglich an einen Sprecher Lindners gesendet hätte werden sollen. Die Zeitung nimmt dies als Indiz dafür, dass die Pressesprecher in sehr engem Austausch stehen, sich auf Anfragen abstimmen - das Blatt schlussfolgert, dass auch Blume und Lindner diesen engen Austausch pflegen könnten.

Nachdem die fehlgeleitete SMS bekannt wurde, soll Porsche sein ursprüngliches hartes Dementi zurückgezogen und stattdessen die Worte: „Eine Satire-Sendung genießt bekanntlich Freiheiten“ gewählt haben. Ursprünglich hatte Porsche verlauten lassen: „Das wörtliche Zitat und das Gespräch hat es so nicht gegeben. Richtig ist, dass das Unternehmen grundsätzlich mit allen relevanten Stakeholdern – so auch der Politik – einen guten und konstruktiven Austausch pflegt.“ Das ZDF beharrt dagegen gegenüber der Zeitung auf seiner Fassung: „Belege, die diese Aussage verifizieren, liegen der Redaktion vor.“

FDP reagiert auf Lobbyismus-Vorwürfe gegen Lindner

Update vom 23. Juli, 16.38 Uhr: Die FDP hat Vorwürfe zu einer angeblichen Einflussnahme des Autoherstellers Porsche auf Parteichef Christian Lindner in der Frage der Zukunft von Verbrennungsmotoren während der Koalitionsverhandlungen zurückgewiesen. Lindners Position zur weiteren Nutzung von synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) sei „seit Jahren bekannt“, erklärte die Partei am Samstag. Während der Koalitionsverhandlungen habe es im Oktober „lediglich ein kurzes Telefonat“ des späteren Bundesfinanzministers mit Porsche-Chef Oliver Blume „zu Fragen der Verwendung von E-Fuels“ gegeben.

Das ZDF-Satiremagazin „Die Anstalt“ hatte diese Woche Zitate Blumes aus einer Betriebsversammlung im Juni öffentlich gemacht. Blume, der zum 1. September Chef des Volkswagen-Konzerns wird, soll demnach gesagt haben, dass Porsche „sehr großen Anteil“ daran gehabt habe, dass eine weitere Nutzung von synthetisch hergestellten E-Fuels für Verbrennungsmotoren in den Koalitionsvertrag eingeflossen sei. Lindner habe ihn dabei „fast stündlich auf dem Laufenden gehalten“.

Ein Sprecher der Porsche AG äußerte gegenüber der „Welt am Sonntag“ Bedauern des Unternehmens zu dem Vorgang. „Im Rahmen einer internen Veranstaltung im Juni ist überspitzt formuliert worden, dafür entschuldigen wir uns“, sagte er der Zeitung. „Die Wortwahl entspricht nicht den Tatsachen. Der Austausch hat so nicht stattgefunden und es gab keine Einflussnahme. “Lindner habe „auch mit Konzernchefs von Fahrzeugherstellern, die E-Fuels nicht unterstützen“, telefoniert, erklärte ein FDP-Sprecher. „Solche Gespräche haben die Unternehmen nach unserer Kenntnis auch mit den Verhandlern der Koalitionspartner geführt. Dies ist angesichts der Bedeutung der deutschen Automobilindustrie, an deren Zukunft direkt und indirekt die Arbeitsplätze von Millionen Beschäftigter hängen, auch richtig.“

Die Linkspartei warnte jedoch vor einer Gefährdung der Demokratie. „Es kann nicht sein, dass der Porsche-Chef augenscheinlich besser über den Stand der Koalitionsverhandlungen informiert wurde als der Rest der Bevölkerung“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, der „Welt am Sonntag“. „Das wäre eine weitere Aushöhlung der Demokratie.“ Die Sache habe „mindestens ein ‚Geschmäckle‘“.

Einflussnahme von Porsche-Chef auf Finanzminister Christian Lindner?

Erstmeldung vom 22. Juli, 11.29 Uhr: Berlin – Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist ein großer Fan der Autos von Porsche. Und wohl nicht nur das: Die ZDF-Sendung „Die Anstalt“ zitiert in ihrer aktuellen Folge den scheidenden Porsche-Chef Oliver Blume mit pikanten Aussagen über seinen Einfluss auf den Finanzminister der Ampel-Koalition. Blume soll ab September Nachfolger des bisherigen VW-Chef Herberts Diess werden, wie der Konzern am Freitagabend (22. Juli) überraschend mitteilte..

Porsche-Chef laut ZDF: Lindner habe ihn „fast stündlich auf dem Laufenden gehalten“

Während der Porsche-Betriebsversammlung vom 29. Juni 2022 soll er gesagt haben: „Wir haben großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir ein Haupttreiber gewesen.“ Darüber hinaus habe Lindner ihn „in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten“. Belege, die diese Aussage verifizieren, würden der ZDF-Redaktion vorliegen. Ein Pressesprecher von Porsche teilte merkur.de auf Anfrage mit: „Den Austausch hat es so nicht gegeben. Richtig ist, dass das Unternehmen grundsätzlich mit allen relevanten Stakeholdern einen konstruktiven Austausch pflegt.“

Bei den angeblichen Aussagen Blumes geht es um den scharf diskutierten Verbrenner-Ausstieg auf EU-Ebene. Die Umweltminister der 27 EU-Staaten einigten sich am 29. Juni in Luxemburg auf ein Aus für Autos mit Benzin- und Dieselantrieb. Ab dem Jahr 2035 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Neuwagen wie Elektroautos zugelassen werden. Die Vereinbarung lässt auf Drängen Deutschlands aber die Möglichkeit offen, dass mit sogenannten E-Fuels betriebene Neuwagen mit Verbrennern auch nach 2035 zugelassen werden können.

Die Hintertür über die E-Fuels ist die gemeinsame Position, auf die sich die Bundesregierung nach heftigem Streit auf Druck der FDP geeinigt hat. E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die aus erneuerbarem Strom hergestellt werden sollen. Umweltverbände kritisieren, E-Fuels seien ineffizient, nicht automatisch klimaneutral und würden auf absehbare Zeit teuer und nur begrenzt verfügbar bleiben.

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte über die Äußerungen in der ZDF-Sendung: „Die Position von Herrn Lindner zu E-Fuels ist seit Jahren bekannt. Entsprechend hat Herr Lindner sich im Juni dieses Jahres zum von der EU geplanten Ende des Verbrennungsmotors öffentlich geäußert und innerhalb der Bundesregierung gehandelt. Es hat dazu zuvor keinerlei Kontakt mit Herrn Blume und auch keinerlei anderweitige Einflussnahme gegeben.“

Twitter-Nutzerin: „Bei Lindner bekommt ‚mit Porsche ins Ministerium fahren lassen‘ eine ganz neue Bedeutung“

Die laut „Anstalt“ getätigten Aussagen von Blume stoßen in den sozialen Medien auf große Empörung. Der Hashtag #lindnerruecktritt trendet auf Twitter, Rufe nach seinem Rücktritt werden laut. Eine Nutzerin schreibt: „Bei Lindner bekommt ‚mit Porsche ins Ministerium fahren lassen‘ eine ganz neue Bedeutung. Leider darf ich hier nicht schreiben, was ich von diesem arroganten Schnösel halte. Aber eines darf ich: #lindnerruecktritt fordern.“ Ex-Stern-Chefredakteur Andreas Petzold twittert: „Neben diesem unverfrorenen Lobbydienst ist das Erstaunliche, dass Lindner tatsächlich glaubte, so etwas käme nicht an die Öffentlichkeit. Zu viel Hybris. Wie wir wissen: Irgendwann kommt immer alles raus.“

Christian Storch, Presssprecher der Berliner Grünen, weist auf seinem privaten Twitter-Account ebenso auf die aktuelle Folge der „Anstalt“ und die darin getroffenen Aussagen zu Lindner und Blume hin. Daraufhin antwortet der offizielle Twitter-Account der Volkswagen Group, zu deren Konzern Porsche gehört: „Christian Lindner ist bekanntlich Porsche-Fan, das freut uns. Einen Liveticker hat es aber nicht gegeben“. Die Gemüter konnte Volkswagen damit aber nicht beruhigen. Storch pocht auf die „Beweise“ des ZDF, die Diskussion auf Twitter geht weiter.

Für VW und Porsche kommen die Berichte zur Unzeit. Erst am Montag hatte der Sportwagenbauer angekündigt, dass er in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern will. Porsche soll möglichst noch in diesem Jahr vom VW-Konzern an die Börse gebracht werden, geplant ist bislang eine Notierung im vierten Quartal. (lma/dpa)