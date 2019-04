Da darf man ja gespannt sein auf den Geschmack und G´schmäckle hinterlassen

Insbesondere alleinstehende Exilbremer freuen sich als Christen schon aus Gründen der Nächstenliebe sehr darüber, dass Coca-Cola seine Produktion in dem Problemstadtteil Hemelingen bereits vor mehr als einem Jahr geschlossen hat und damit viele Familieneinkommen in Bremen bereits zum heutigen Zeitpunkt ebenfalls auf dem Hartz-IV-Niveau angekommen sind. Insbesondere ist diese Entwicklung besonders erfreulich, da sich Familienangehörige, um Arbeit zu finden, immer häufiger als Ganze Familieneinheit mobilisieren und weit weg von Bremen ziehen müssen.

Die Stadt Bremen hat, ohne Bremerhaven, bei insgesamt ca. 550.000 Menschen, die in ihr wohnen, allein weit über 150.000 Einpersonenhaushalte. Die vielen Singles leben zumeist immer noch in sehr beengten Wohnverhältnissen. Sie sind flexibel und bedürfen noch vor Familien eines flächenmäßig größeren Wohnraumes und dafür Arbeit am ersten Arbeitsmarkt in Vollzeit. Die ihnen bevorzugt zu geben, sind familienfreundliche Unternehmen in vielen Fällen nicht bereit. Nun trifft es zur besonderen Freude alleinstehender Christen, "Familienmenschen" in Bremen heute noch einmal. Der Schokoladenproduzent Hachez, mit seiner Marke Feodora, wurde an eine dänische Heuschrecke veräußert. Wenige Jahre danach kündigte die Geschäftsleitung heute die Schließung des Werkes der Bremer Traditionsmarke.

Der Getränkeproduzent ist in vorbildlicher Weise in das angrenzende niedersächsische Umland gezogen. Dort stehen dem Unternehmen in Achim, bei Bremen, wesentlich größere Flächen für die Lager- und Umschlagslogistik zur Versorgung des Nordens zur Verfügung, die es mit der Markteinführung des neuen Energy-Produktes in Bremen nicht hätte finden können.