„Wollen wir nicht ignorieren“: Warum die Commerzbank fast jede zweite Filiale schließt

Die Commerzbank baut ab: In der Region München sollen in diesem und in kommendem Jahr 15 der 36 Filialen geschlossen werden. Jeder dritte Arbeitsplatz fällt weg.

Bereichsleiter im Interview

Von Matthias Schneider

Bei der Commerzbank findet eine massive Neuausrichtung statt. Was es damit auf sich hat und wie das Institut künftig aufgestellt sein möchte, erklärt der Bereichsleiter der Südsparte.

München/Frankfurt – Die Commerzbank, die lange an ihrem vergleichsweise engmaschigen Filialnetz festgehalten hat, steuert unter ihrem neuen Konzernchef Manfred Knof radikal um: Bis Ende 2022 will die Bank bundesweit 350 Filialen zusperren – im südlichen Oberbayern sind 15 Filialen von dem Kahlschlag betroffen. Wir sprachen mit Mario Peric, Bereichsleiter Süd bei der Commerzbank, über die Pläne des Instituts und den Druck der regionalen Banken.

Herr Peric, wie viele Kunden haben Sie in der Region?

Mario Peric: In München und den umliegenden Landkreisen haben wir etwa 350.000 Privatkunden, die wir in – derzeit noch – 36 Filialen betreuen.

Von diesen Filialen sollen nun 15 geschlossen werden. Warum?



Peric: Wir bleiben immer noch mit einem starken Netz mit 21 Filialen vor Ort und wollen zusätzlich die digitale Beratung stark ausbauen. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass unsere Kunden viele Dinge auch bequem von zuhause aus erledigen wollen. Hier ein paar Beispiele: unsere Banking-App ist mit monatlich 1,8 Millionen Nutzern der am meisten gewählte Kanal. Jede vierte Wertpapierorder erfolgt über das Smartphone. 83 Prozent aller Wertpapiersparpläne werden inzwischen online abgeschlossen. Das sind klare Zeichen unserer Kunden, die wir nicht ignorieren wollen.

Commerzbank hat es regional vielerorts „nicht geschafft“ - So ist der Stellenabbau geplant

Was waren die Kriterien für die Filialschließungen?



Peric: Die Auswahl der Standorte erfolgte nach klaren und nachvollziehbaren Kriterien. Das ist in erster Linie die Kundennachfrage, aber auch die zukünftige Bevölkerungsentwicklung. Wir müssen aber auch so ehrlich sein und für manche Standorte eingestehen, dass wir es nicht geschafft haben, an den regionalen Banken vorbeizuziehen – obwohl wir es seit 50 oder 70 Jahren versucht haben. Gleichzeitig stärken wir die Filialen, in denen unsere Angebote gut angenommen werden. In München ist das zum Beispiel unser Traditionshaus am Promenadenplatz.



Geht der Filial- mit einem Stellenabbau einher und wenn ja, in welchem Umfang?



Peric: Das will ich nicht schönreden. Wir werden uns von einem Drittel unserer Mitarbeiter im Inland trennen. Das wollen wir aber ohne betriebsbedingte Kündigungen schaffen und bieten darum faire Konditionen. So startet am 19. Juli ein Angebot für ein Freiwilligenprogramm. Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, in eine andere Filiale zu wechseln oder in eines unserer künftigen Beratungscenter.



Wo werden diese digitalen Zentren denn sitzen und wer wird darin arbeiten?



Peric: Wichtig ist, dass es keine Callcenter sind. Es geht um die persönliche Betreuung unserer Kunden. Da können unsere Kunden im ersten Schritt per Telefon, und später auch per Video, Chat und E-Mail einen professionellen Berater erreichen. Diese Berater wollen wir vor allem aus den Mitarbeitern der geschlossenen Filialen rekrutieren, weil es sich ja hier um hervorragend ausgebildete Bankkaufleute handelt. Dieses Beratungs-Know-how verknüpfen wir mit der Erfahrung und der digitalen Kompetenz der Comdirect. Die ersten Pilot-Standorte werden in Berlin, Düsseldorf und Quickborn bei Hamburg sein, wo Comdirect sitzt. Auch alle weiteren geplanten Standorte werden ebenfalls in Deutschland sein.



Commerzbank richtet Fokus künftig noch mehr auf digitales Banking

Vielen Menschen ist der physische Kontakt mit ihrer Bank aber wichtig. Glauben Sie wirklich, dass Ihre Kunden darauf verzichten wollen?



Peric: Wir ziehen uns ja nicht komplett zurück, es wird hier in der Region München weiterhin 21 Filialen geben, in denen sich Kunden persönlich beraten lassen können. Und wir wollen mittelfristig soweit sein, dass wir unseren Kunden mit den künftigen Beratungscentern denselben Service und dieselben Leistungen bieten können wie in der Filiale.



Inzwischen wickeln viele junge Menschen ihre Geldgeschäfte mit dem Smartphone ab. Ist Ihre Umstellung eine Handreichung an diese Zielgruppe?



Peric: Absolut. Durch die Pandemie haben viele, vor allem jüngere Menschen angefangen, sich mit Absolut. Durch die Pandemie haben viele, vor allem jüngere Menschen angefangen, sich mit Wertpapierhandel auseinanderzusetzen. Aufgrund der anhaltenden Negativzinsen sehen sich die Leute zum Glück nach neuen Anlagealternativen um. Traditionell ist Deutschland aber eher ein Land von Sparern und nicht von Aktionären. Manche Kunden wollen die ausführliche Beratung, andere möglichst autark von zuhause aus handeln. Wir wollen beides anbieten. Wir wollen die digitale Beratungsbank für Deutschland werden.

Das Interview führte Matthias Schneider