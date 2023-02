Rüstungskonzern ausgestochen: Commerzbank kehrt in den Dax zurück

Der Schriftzug „Commerzbank“ und das Logo sind auf einem Gebäude zu sehen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Archivbild

Weil sich Linde von der Frankfurter Börse verabschiedet, ist ein Platz im Dax frei geworden. Diesen ergattert sich die Commerzbank.

Zug/Frankfurt - Die Commerzbank ist zurück in der ersten Börsen-Liga: Ziemlich genau viereinhalb Jahre nach dem Abstieg in den MDax, kehrt die Bank in den Dax zurück. Der Indexanbieter Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, gab die von Experten so erwartete Entscheidung am Freitagabend nach Schluss der Wall Street in Zug bekannt.

Commerzbank kehrt in Dax zurück - Windkraftanlagenbauer nimmt Platz ein

Die Deutsche Börse teilte mit, dass die Bank den Vorzug vor dem Rüstungskonzern Rheinmetall erhielt. Der Aufstieg wurde möglich, weil sich der Gasehersteller Linde von der Frankfurter Börse zurückzieht und an der New Yorker Börse einsteigt.

Den freiwerdenden Platz im MDax der mittelgroßen Werte bekommt ebenfalls wie erwartet der Windkraftanlagenbauer Nordex. Auch der Einzug der italienischen Bank Unicredit für Linde im EuroStoxx 50 kommt für Experten nicht überraschend.

Commerzbank war seit September 2018 im MDax gelistet

Die Commerzbank hatte im Herbst 2018 den Dax verlassen müssen, weil der Börsenwert massiv geschrumpft war. Seit dem 24. September 2028 war die Bank im MDax gelistet. Ihren Platz hatte damals der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard eingenommen.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.