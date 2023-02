Commerzbank: Rückkehr in den DAX

Teilen

Commerzbank-Logo © mix1 press/IMAGO

Die Commerzbank kehrt Ende des Monats in den deutschen Aktienindex zurück.

Frankfurt am Main in Deutschland - Die zweitgrößte deutsche Bank ersetzt das Unternehmen Linde, das Industriegase herstellt, wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte. Die Änderung werde zum 27. Februar wirksam.

Die traditionsreiche Bank mit dem gelben Logo hatte ihren Platz im Dax im September 2018 zugunsten des damaligen Börsenlieblings Wirecard räumen müssen. Wenig später löste der Zahlungsdienstleister mit Scheingeschäften in Milliardenhöhe einen der größten Skandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte aus.

Der außerplanmäßige Wechsel im Dax war nötig geworden, nachdem das Unternehmen Linde im Januar angekündigt hatte, es wolle nur noch an der New Yorker Wall Street gelistet sein. Der Dax verliert damit sein wertvollstes Mitglied. Der Rüstungskonzern Rheinmetall, der zeitweilig als bester Kandidat für die Nachfolge im Dax galt, muss sich weiter gedulden. ck/mhe