Commerzbank will wieder neue Filialmitarbeiter einstellen

Commerzbank © Jan Huebner/Imago

Nach der Schließung von hunderten Zweigstellen und Stellenstreichungen in den letzten Jahren will die Commerzbank wieder neue Beschäftigte einstellen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Die „Wirtschaftswoche“ berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, das Institut wolle 90 neue Leute anwerben. Eine Banksprecherin sagte dem Blatt, es gehe um eine entsprechende Anzahl an „Servicemitarbeitern“ für „ausgewählte Standorte“. Die Stellen seien allerdings noch nicht im Internet ausgeschrieben.

In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Berichte über lange Schlangen vor den Zweigstellen der Commerzbank und erboste Kunden gegeben. Die neuen Mitarbeiter sollen nun „direkt vor Ort in die Gespräche“ gehen und den Kundinnen und Kunden zeigen, „wie das Onlinebanking funktioniert“, sagte die Sprecherin.

Die Bank habe herausgefunden, dass die Wartenden viele Anliegen in der App oder auf der Webseite lösen könnten. Doch „viele Kunden wissen nicht, dass sie zahlreiche Anliegen online erledigen können“, sagte die Sprecherin weiter. ilo/pe