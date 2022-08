Condor-Beschäftigte kriegen mindestens sieben Prozent mehr Geld

Airbus A320-212 von Condor © IMAGO / Andreas Haas

Condor-Beschäftigte bekommen ab Januar 2023 deutlich mehr Geld.

Frankfurt am Main / Berlin in Deutschland - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und das Unternehmen vereinbarten eine Gehaltssteigerung um sieben Prozent bis Ende 2024 - bei entsprechendem Anstieg der Verbraucherpreise 2023 sollen die Gehälter um neun Prozent steigen. "Das Ergebnis konnte außerhalb der Tarifrunde mit einer guten finanziellen Verbesserung für die Beschäftigten erreicht werden", erklärte Verdi am Freitag.

Die Gehaltserhöhung gilt für die Beschäftigten in der Kabine und am Boden. Kabinenbeschäftigte, die vom 1. August bis 31. Oktober zusätzliche Dienste übernehmen, bekommen abhängig von der individuellen Gesamtvergütung mehrere hundert Euro zusätzlich pro Einsatztag.



"Es ist wichtig, dass die hoch belasteten Beschäftigten eine finanzielle Kompensation für ihre Freiwilligkeit, weitere Dienste zu übernehmen, erhalten", sagte der stellvertretende Verdi-Verhandlungsführer Dennis Dacke. Gleichzeitig müssten alle, die an der Belastungsgrenze stünden, "zwingend geschützt werden." ilo/cne