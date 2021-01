Modehändler Adler ist insolvent: Was ist mit den 3350 Mitarbeitern?

Erneut muss ein großer Textilanbieter Insolvenz anmelden – erneut ist eine Filiale in Fulda betroffen. Wegen der Corona-Schließungen ist Adler zahlungsunfähig. Das Unternehmen hat eine Filiale in den Kaiserwiesen – die derzeit wegen der Corona-Auflagen geschlossen ist.

Fulda - Als Grund der Insolvenz nennt das Unternehmen Überschuldung. Adler hat beim Amtsgericht Aschaffenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt*. Es wolle sich über einen Insolvenzplan sanieren. Dabei solle der Geschäftsbetrieb der Adler Modemärkte AG „unter Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfang fortgeführt werden“ – soweit das wegen der Corona*-Auflagen derzeit möglich ist.

Adler Modemärkte ist auf Fachmarktzentren spezialisiert – wie in den Kaiserwiesen in Fulda*. Die Firma betreibt 171 Filialen, davon 142 in Deutschland, und einen Onlineshop sowie Märkte in Österreich, Luxemburg sowie in der Schweiz. Der Fokus lag auf der Altersgruppe ab 55 Jahren. Prominentes Gesicht von Adler ist die deutsche Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange. *Fuldaer Zeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.