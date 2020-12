Corona-Hilfen für Unternehmen und Selbstständige - Wie viel Geld es gibt, was Betroffene wissen müssen

Ab Mittwoch gilt in Deutschland der harte Lockdown. Um die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen abzufedern, nimmt die Bundesregierung Milliarden in die Hand.

Ab heute gilt in Deutschland ein harter Lockdown . Für viele Unternehmen ist das ein schwerer Schlag.

. Für viele Unternehmen ist das ein schwerer Schlag. Mit einem milliarden-schweren Hilfspaket hält der Bund dagegen.

dagegen. Welche Voraussetzungen für die Überbrückungshilfe III erfüllt sein müssen, was es zu beachten gibt.

München - Die Bundesregierung und die Länder haben sich am Sonntagvormittag auf einen harten Lockdown geeinigt. Er soll ab Mittwoch (16. Dezember) greifen und mindestens bis zum 10. Januar gelten. Um die Folgen für die besonders betroffenen Unternehmen zu mildern, wird die bereits bestehende Überbrückungshilfe III angepasst und auf Unternehmen des stationären Einzelhandels erweitert. Zwar sind noch nicht alle Details geklärt. Aber in den Eckpunkten zeichnen sich bereits konkrete Regelungen ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche Unternehmen profitieren von der Neuregelung?

Die Überbrückungshilfe III soll allen Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern zugutekommen, die von den Schließungen durch den Lockdown betroffen sind. Dies gilt insbesondere für den stationären Einzelhandel. Nach den Plänen sollen die Unternehmen nicht rückzahlbare Zuschüsse von bis zu 500.000 Euro pro Monat erhalten. Die Förderungshöchstbeträge gelten auch für Hotels, Gaststätten oder Veranstalter, deren Geschäft bereits seit Anfang November ganz oder teilweise geschlossen ist und treten damit zum Jahreswechsel an die Stelle der bislang laufenden November- und Dezember-Hilfen (Überbrückungshilfe I/II).

Was kostet die Überbrückungshilfe III?

Bundesfinanzminister Olaf Scholz schätzt die Kosten für die Überbrückungshilfe III auf „etwas über elf Milliarden Euro“ pro Monat.

Wer ist antragsberechtigt?

Den Antrag auf Überbrückungshilfe III können alle Soloselbstständigen, Freiberufler sowie Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Millionen Euro stellen. Voraussetzung ist, dass sie bereits vor dem 1. Mai am Markt waren.

Wie viel Geld gibt es?

Grundsätzlich fördert der Bund Unternehmen mit bis zu 200.000 Euro pro Monat. Betriebe des stationären Einzelhandels können bis zu 500.000 Euro erhalten. Die entsprechenden Mittel sollen nach derzeitigem Stand bis Juni 2021 gezahlt werden.

Was wird erstattet?

Erstattet werden bis zu 90 Prozent der betrieblichen Fixosten, also vor allem Mieten, Pachten, Finanzierungskosten, Kosten für Azubis oder Grundsteuern, Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter bis zu einer Maximalhöhe von 50 Prozent sowie Marketing- und Werbekosten.

Außerdem können Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie in Hygienekonzepte investiert haben, die entsprechenden Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 20.000 Euro geltend machen. Damit will der Bund einen Ausgleich dafür schaffen, dass viele Restaurants wegen Corona etwa Trennscheiben zwischen Tischen eingebaut haben – und am Ende dennoch schließen mussten.

Wie bemisst sich die Erstattung?

Die Erstattung basiert auf den entsprechenden Vergleichswerten des Vorjahresmonats und ist gestaffelt. Bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent werden 40 Prozent der Fixkosten erstattet, bei einem Minus von 50 bis 70 Prozent sind 60 Prozent vorgesehen und oberhalb der Marke von 70 Prozent will der Bund 90 Prozent der Fixkosten übernehmen.

Wichtig: Die Hilfen werden nur gewährt, sofern ein Betrieb im Zeitraum April bis Dezember 2020 im Durchschnitt 30 Prozent weniger Umsatz gemacht hat als im Vergleichszeitraum des Vorjahres oder ein Unternehmen zwischen April und Dezember in zwei aufeinander folgenden Monaten die Hälfte seines Umsatzes verloren hat. Liegt der Umsatzeinbruch in diesem Zeitraum also beispielsweise bei durchschnittlich 25 Prozent, gibt es kein Geld.

Außerdem gilt für den Einzelhandel eine Sonderregel. Hier springt der Bund ein, sofern zum Beispiel ein Buchhändler oder ein Bekleidungsgeschäft im November oder Dezember oder in beiden Monaten 40 Prozent weniger Umsatz gemacht hat.

Wo kann der Antrag gestellt werden?

Unternehmen müssen den Förderantrag grundsätzlich online über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter oder Rechtsanwalt stellen. Eine Ausnahme gilt voraussichtlich erneut für Soloselbständige. Ähnlich wie bei den Dezemberhilfen können sie ihren Antrag wohl auch selbst stellen. Weitere Infos gibt es hier.