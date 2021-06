Corona-Impfstoff-Debakel: Prominenter Curevac-Investor nimmt exklusiv Stellung

„Glaube felsenfest ans Unternehmen“

Die Biotech-Firma Curevac hat Investoren am Donnerstag mit enttäuschenden Daten zur Wirksamkeit seines Impfstoff-Kandidaten verschreckt. Doch Großaktionär Dietmar Hopp lässt sich davon nicht beirren.

München – Der Mehrheitseigentümer des angeschlagenen Biotech-Unternehmens Curevac, Dietmar Hopp, will trotz des jüngsten Rückschlags bei der Impfstoff-Entwicklung an seiner Beteiligung festhalten. „Curevac wird erfolgreich sein und ich bleibe auf alle Fälle als Investor erhalten“, erklärte Hopp am Dienstag gegenüber Merkur.de*. Er glaube „felsenfest“ an das Unternehmen.

Die Tübinger Biotech-Firma hatte am späten Mittwochabend enttäuschende Daten zur Wirksamkeit ihres Impfstoffkandidaten CVnCoV veröffentlicht und war daraufhin an der Börse massiv unter Druck geraten. Am späten Donnerstagnachmittag notierte die Aktie bei rund 40 Euro und damit gut 40 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Rund 6,4 Milliarden Euro Börsenwert haben sich damit in Luft aufgelöst. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Zweifel am Unternehmen gewachsen.

Nach Auswertung der vorläufigen Daten erziele CVnCoV eine Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung „jeglichen Schweregrades“, hatte Curevac am Mittwochabend mitgeteilt. Das wäre erheblich weniger als vergleichbare Wettbewerber wie Biontech oder Moderna. Sie waren für ihre Impfstoff-Kandidaten bei Feldversuchen auf Werte von über 90 Prozent gekommen und gelten daher als zuverlässiger Schutz vor schweren Corona-Erkrankungen.

Corona-Impfstoff Curevac: Dietmar Hopp größter Anteilseigner

Hopp kontrolliert rund 47 Prozent der Anteile an Curevac und ist damit größter Aktionär des Unternehmens. Der SAP-Mitgründer investiert seit Jahren in Biotechnologieunternehmen. Neben Curevac gehören auch andere Unternehmen wie AC Immune, Apogenix oder Molecular Health zu seinem Portfolio. Insgesamt soll der gebürtige Heidelberger in den vergangenen Jahren rund 1,4 Milliarden Euro in Biotech-Firmen investiert haben.

Der ehemalige Chef des Walldorfer Software-Riesen gilt als einer der größten Mäzene Deutschlands. Neben medizinischen Einrichtungen, etwa zur Krebsbekämpfung, förderte Hopp mit seiner Stiftung auch Urlaubsangebote für Familien mit schwerstkranken Kindern oder Bildungseinrichtungen. In der Öffentlichkeit ist der IT-Milliardär vor allem für sein Engagement beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim bekannt.

Corona-Impfstoff Curevac: Bund hält 16 Prozent der Anteile

Zu den Haupteigentümern bei Curevac gehört neben Hopp auch der Bund, der 16 Prozent der Anteile an Curevac hält. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr insgesamt 750 Millionen Euro für die Erforschung und Produktion von Corona-Impfstoffen bereitgestellt. 252 Millionen Euro davon gingen an Curevac. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

