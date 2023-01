Corona in China: Wirtschaftsministerium erwartet neue Lieferengpässe

Container mit Aufschrift „Made in China“ (Symbolbild) © Christian Ohde/IMAGO

Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet wieder Lieferkettenprobleme wegen des Corona-Ausbruchs in China.

Berlin in Deutschland - „Das Vertrauen in die chinesischen Zulieferungen wurde bereits im Zuge der Pandemie einem einschneidenden Realitätscheck ausgesetzt“, sagte ein Ministeriumssprecher den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vom Mittwoch. „Jetzt muss von Neuem mit Lieferrisiken gerechnet werden.“

Von Ausfällen in den chinesischen Lieferketten wären auch deutsche Unternehmen betroffen, sagte der Sprecher weiter. Mit dramatischen Produktionseinbrüchen sei deswegen aber nicht zu rechnen. „Gleichwohl handelt es sich um eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen, mit der sie neben Inflation und Rezession umgehen müssen.“



Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeichnen ein differenzierteres Bild: „Zunächst tragen die weggefallenen Covid-Restriktionen in China schon jetzt dazu bei, die Situation bei Lieferketten zu entspannen“, sagte Timm Bönke vom DIW den bayerischen Zeitungen. „Demgegenüber stehen zunehmende Produktionsprobleme bei chinesischen Unternehmen aufgrund der Häufung der Covid-Erkrankungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.“

Für die chinesische Wirtschaft falle die Bewertung so insgesamt positiv aus - genau darin liege aber das Konjunkturrisiko für Deutschland und Europa: Die wirtschaftliche Erholung Chinas könne „zu höheren Preisen auf Rohstoff- und Energiemärkten führen und die Inflation anheizen“, warnte Bönke. Hinzu komme die von China ausgehende Gefahr einer neuerlichen Corona-Welle. pe/hcy

Uneinigkeit in Deutschland über Testpflicht für Einreisende aus China

In Deutschland gibt es vor den EU-Beratungen über eine mögliche Corona-Testpflicht für Einreisende aus China dazu keine einheitliche Linie. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sprach sich in der „Rheinischen Post“ für einen verpflichtenden PCR-Test für China-Reisende aus. Dagegen äußerte sich der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen skeptisch zu einer solchen Testpflicht.



„Wir wissen nicht, was in China derzeit passiert. Die Infektionen laufen völlig unkontrolliert ab“, sagte Montgomery der Zeitung. Daher halte er es für sinnvoll, eine PCR-Testpflicht bei der Einreise vorzuschreiben. Zudem müsse bei positiv Getesteten eine Sequenzierung stattfinden, um in Deutschland noch nicht registrierte Varianten erkennen zu können.



„Es ist nicht ausgeschlossen, dass neue Varianten von China aus den Weg nach Deutschland finden. Wir sollten für den schlechtesten Fall gewappnet sein und Prävention betreiben“, betonte Montgomery. Eine Testpflicht würde sich außerdem etwa mit der Linie der Vereinigten Staaten oder Großbritanniens decken. Er wundere sich, dass das Gesundheitsministerium gleich abgewunken habe.



Dahmen sagte im ARD-“Morgenmagazin“, eine Kontrolle einzelner Direktflüge aus China sei „wenig wirksam“, da der überwiegende Reiseverkehr aus China über andere Wege ins Land komme, etwa mit Zwischenstopp in anderen Ländern. Ohnehin würde eine Testpflicht aus seiner Sicht nur „gemeinsam europäisch“ Sinn machen.



Derzeit gebe es außerdem keinerlei Hinweise darauf, dass in China andere Virusvarianten kursierten als die ohnehin bereits weltweit verbreiteten Stämme der Omikron-Familie, argumentierte Dahmen weiter. Allerdings müsse die Lage „eng“ beobachtet werden.



Der Grünen-Politiker sprach sich daher dafür aus, mögliche neuartige Mutationen mit Stichprobentests frühzeitig zu identifizieren. Zur Eindämmung der Corona-Infektionsdynamik im Inland seien jedoch derzeit Maßnahmen wie Maskentragen in Innenräumen und im Nahverkehr sehr viel entscheidender.



Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) plädierte im RBB-Inforadio mit Blick auf China ebenfalls für eine europaweite Lösung. „Wenn dieses einheitliche Vorgehen nicht zustande kommt, würde ich schon erwarten, dass man in Deutschland wenigstens auch ein Mindestmaß ansetzt“, sagte sie aber weiter. Auch Nonnemacher verwies auf das Risiko des Entstehens neuer Varianten des Coronavirus und riet dazu, dies „engmaschig zu beobachten“.



Der österreichische Corona-Experte Ulrich Elling sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er erwarte vorerst keine neuen Virus-Varianten aus China. Außerdem könnten diese auch anderswo entstehen. Auf längere Sicht sehe er aber in China wegen der vielen Infektionen die Gefahr einer Rekombination des Coronavirus mit anderen Viren.



Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen in China berät die Europäische Union am Nachmittag über den Umgang mit Reisenden aus dem asiatischen Land. Bei dem Expertentreffen des für die EU-Krisenreaktion zuständigen Gremiums IPCR geht es darum, sich über mögliche Corona-Maßnahmen abzusprechen.



Unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf EU-einheitliche Maßnahmen. Einige Mitgliedstaaten wie Frankreich und Spanien ordneten bereits eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China an. Das Land erlebt derzeit den weltweit höchsten Anstieg an Corona-Infektionen, die Krankenhäuser sind vielerorts überfüllt. bk/pw