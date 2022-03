Corona-Lockerungen, Impfpflicht, Kündigungsfrist: Das ändert sich im März

Von: Patricia Huber

Im März treten weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft.

Der Februar ist rum und mit dem neuen Monat März stehen auch wieder einige Änderungen vor der Tür. Neben den massiven Corona-Lockerungen tut sich noch einiges mehr.

München - Der Frühling kündigt sich langsam an und mit ihm auch einige neue Regeln und Gesetze, die im März in Kraft treten. Besonders in Hinblick auf die Corona*-Maßnahmen stehen einige Lockerungen im kommenden Monat an. Auch Hobbygärtner und Roller-Fahrer sollten nun genau lesen.

Corona: Diese Lockerungen kommen im März

In einem mehrstufigen Plan haben Bund und Länder mehrere Corona-Regel-Lockerungen beschlossen. Daher dürfen ab dem 4. März Gastronomie und Hotels auch wieder Ungeimpfte bewirten und übernachten lassen. Diese müssen jedoch einen negativen Testnachweis vorlegen. Somit greift hier dann statt 2G wieder die 3G-Regel. Auch das Nachtleben darf endlich wieder öffnen. Für Clubs gilt jedoch die 2G+-Regel.

Somit haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen Test oder einer Booster-Impfung Zutritt. Bei Großveranstaltungen gilt ab dem 4. März auch wieder die 3G-Regel. Innenräume dürfen dann zu 60 Prozent und mit maximal 6.000 Personen ausgelastet werden. Außen sind 75 Prozent und maximal 25.000 Personen erlaubt.

Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang am 20. März werden dann alle tiefgreifenden Maßnahmen aufgehoben. Lediglich die Maskenpflicht beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt bestehen. Ab dann gilt auch die Home-Office-Pflicht nicht mehr.

Impfpflicht: Fast alle Pflegekräfte müssen 2G-Nachweis vorlegen

Alle Pflegekräfte außerhalb Bayerns müssen ihrem Arbeitgeber bis 15. März einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung oder einen Genesenennachweis vorlegen. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, benötigt ein ärztliches Attest. Im Freistaat wurde die Teil-Impfpflicht vorerst ausgesetzt.

Roller, Mopeds, E-Scooter: Neues Versicherungskennzeichen fällig

Wie in jedem Jahr wird es am 1. März wieder Zeit für ein neues Versicherungskennzeichen an Rollern, Mopeds und E-Scootern. Wer also noch kein neues blaues Kennzeichen am Gefährt hat, darf im neuen Monat nicht mehr fahren.

Hobby-Gärtner aufgepasst: Das ist jetzt verboten

Wer seine Hecken und Bäume im Garten noch nicht zurechtgestutzt hat, muss sich jetzt gedulden. Denn vom 1. März bis 30. September dürfen diese nicht mehr geschnitten werden, um den wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen nicht zu zerstören. Das schreibt das Bundesnaturschutzgesetz vor.

Erleichterung für Verbraucher: Kündigungsfrist bei Verträgen gekürzt

Wer nun einen Vertrag abschließt, muss sich keine Sorgen mehr um eine dreimonatige Kündigungsfrist und eine Vertragsverlängerung machen. Alle Verträge, die nun abgeschlossen werden, dürfen nur noch eine Kündigungsfrist von einem Monat haben.

Corona-Bonus: Steuerfreie Sonderzahlung nur noch bis Ende März möglich

Auch der Corona-Bonus geht mit dem Ende der Maßnahmen in den Endspurt. Bis zum 31. März 2022 dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter noch mit einer steuerfreien Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro belohnen. Wer 2021 jedoch bereits den Bonus erhalten hat, darf ihn nicht noch einmal in Anspruch nehmen. Die Höchstgrenze von 1.500 Euro bleibt, wobei die Summe jedoch auch in mehrere Zahlungen aufgesplittet werden kann. (ph)