Corona-Pandemie: Entwicklung der Menschheit um fünf Jahre zurückgeworfen

Teilen

Corona-Pandemie (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Laut einem UN-Bericht wurde die menschliche Entwicklung durch die Corona-Pandemie und weitere Krisen um fünf Jahre zurückgeworfen.

New York City in den USA - Wie das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) am Donnerstag berichtete, ging der alljährlich veröffentlichte Index der menschlichen Entwicklung erstmals seit seiner Einführung vor mehr als drei Jahrzehnten in den Jahren 2020 und 2021 zweimal in Folge zurück.

Der Index misst durchschnittliche Lebenserwartung, Bildungsniveau und Lebensstandard in Staaten. Der derzeitige Rückgang bedeute, "dass wir früher sterben, weniger gut gebildet sind, dass unsere Einkommen sinken", sagte UNDP-Chef Achim Steiner der Nachrichtenagentur AFP. Dies führe zu einem verbreiteten Gefühl von "Verzweiflung, Frustration, Zukunftsangst".



Der Index der menschlichen Entwicklung war über Jahrzehnte hinweg stetig gestiegen. 2020 ging er dann erstmals zurück, 2021 ebenfalls. Dies habe die Errungenschaften der vorgangegangen fünf Jahre zunichte gemacht, erklärte das UN-Entwicklungsprogramm.



Wichtigster Auslöser des Rückgangs ist dem Bericht zufolge die Corona-Pandemie. Politische, finanzielle und klimabedingte Krisen hätten ebenfalls dazu beigetragen.

"Wir hatten schon früher Katastrophen. Wir hatten auch früher Konflikte. Aber das derzeitige Zusammentreffen mehrerer Krisen ist ein großer Rückschlag für die menschliche Entwicklung", sagte Steiner. Von dem Rückgang betroffen sind der Studie zufolge mehr als 90 Prozent aller Länder weltweit.



An der Spitze der entwickelten Länder stehen weiterhin die Schweiz, Norwegen und Island; Schlussländer sind der Südsudan, Tschad und Niger. gt/pe

Lauterbach verteidigt Regeln zur Maskenpflicht im neuen Infektionsschutzgesetz



Vor der Abstimmung des Bundestags über das neue Infektionsschutzgesetz hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die darin getroffenen Regelungen zur Maskenpflicht verteidigt. Dass in Fußballstadien keine Masken getragen werden müssten, in Pflegeeinrichtungen dagegen schon sei wegen des hohen Schutzbedürfnisses der dort lebenden Menschen sinnvoll, sagte Lauterbach am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". In der Vergangenheit sei der Schutz der Pflegeheimbewohner nicht immer ausreichend gelungen.

Das Entfallen der Maskenpflicht im Luftverkehr sei darüber hinaus angemessen. "Im Flugzeug ist die Lüftung viel besser als in der Bahn", sagte Lauterbach. Deshalb könne auf Flügen auf die Maske verzichtet werden, beim Bahnfahren hingegen nicht. Außerdem habe die Lufthansa mitgeteilt, sie könne die Maskenpflicht auf ihren Flügen praktisch nicht mehr durchsetzen. Dass das Ende der Maskenpflicht auf Flügen nur wegen der FDP beschlossen wurde, bestritt Lauterbach. "Es ist nach pandemischen Kriterien entschieden worden." ran/mt