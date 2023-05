Corona-Pandemie und Home-Office: Innenstadt-Einzelhandel großer Verlierer

Innenstadt Leipzig (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Der Einzelhandel in Innenstädten leidet nachhaltig unter den Entwicklungen der Corona-Pandemie.

München in Deutschland - Einer am Montag vorgestellten Studie des Münchener Ifo-Instituts zufolge ist der Einzelhandel in den Innenstädten der große Verlierer dieser Entwicklung. Geschäfte in Wohngebieten und Vororten sowie der Online-Handel profitieren hingegen.

Die Ifo-Forscher haben Massendaten zu Einzelhandelsumsätzen des Kreditkartenanbieters Mastercard zusammen mit einer Studie zum Home Office untersucht. Demnach lagen im die privaten Konsumausgaben in diesem März dort, wo viel aus dem Homeoffice gearbeitet werden konnte, bis zu 30 Prozent über dem Niveau von 2019. Die Einzelhandelsumsätze in den Innenstädten erholten sich hingegen weiterhin nicht.

„Knapp 25 Prozent aller Beschäftigten arbeiten seit der Pandemie zumindest einen Tag in der Woche im Homeoffice“, erklärte Carla Krolage vom Ifo-Institut. „Diese Beschäftigten kaufen auch verstärkt wohnortnah ein.“ Es sei zudem davon auszugehen, „dass diese Veränderung im Einkaufsverhalten bleiben wird“.



Der Online-Handel hatte während der Pandemie stark zugelegt. Teils habe sich der stationäre Einzelhandel im vergangenen Jahr aber Marktanteile zurückholen können, erklärte das Ifo. Im Sommer 2022 lag der Anteil der Online-Umsätze an privaten Konsumausgaben demnach mit 21,2 Prozent mehr als zwei Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. „Der Trend zum Online-Shopping ist nach der Pandemie gestoppt worden.“



Es bleibe dennoch eine „Kombination aus dauerhaft mehr Homeoffice, mehr Online-Shopping und den kleinräumigen Konsumveränderungen“, erklärten die Forscher. Dies stelle „Innenstädte umso mehr vor die Herausforderung, ihre Konzepte an die neue Normalität anzupassen und ihre Attraktivität zu steigern“, erklärte Oliver Falck vom Ifo-Institut. pe/ilo